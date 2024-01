L’uomo in più della Dea. De Ketelaere è rinato. Ora punta i rossoneri

Sorride Charles De Ketelaere e sorride l’Atalanta che in estate, quasi certamente, riscatterà il calciatore dal Milan per la cifra fissata di 23 milioni. Il 22enne talento belga - che la Dea voleva già nel 2020 e 2021, trattandolo già allora con il Bruges - è il giocatore ‘on fire’ di questo inizio di 2024 nerazzurro. Trascinatore e stoccatore contro il Sassuolo, con la sua prima doppietta italiana e protagonista nell’ultimo mese atalantino con quattro gol e tre assist. Il fantasista fiammingo con il passare delle settimane sta salendo in cattedra, iniziando ad assemblare numeri importanti: due gol in campionato, due gol in Europa League, due gol in Coppa Italia, unico nerazzurro a segno finora in tutte e tre le competizioni, per un totale di sei gol stagionali accompagnati da cinque assist. "I miei sei gol? Sto migliorando sul campo. Il mister mi fa giocare nella posizione che mi piace, anche la squadra gioca bene e abbiamo un grande attacco", spiega il giocatore.

CDK a Bergamo si è ritrovato, lasciandosi alle spalle l’annata da dimenticare vissuta lo scorso anno con il Milan, che mercoledì affronterà nuovamente da ex, ma al Meazza. A dicembre il talento classe 2001 è stato decisivo nella vittoria casalinga per 3-2 dell’Atalanta, con l’assist a Lookman per il momentaneo 2-1 e con tante buone giocate nella ripresa, dopo un primo tempo sotto tono condizionato da un erroraccio sotto porta a due passi da Maignan. Da quella partita vinta contro il Diavolo il belga ha cominciato a macinare gol e assist, ritrovandosi perfettamente nel suo nuovo ruolo da ‘falso nueve’, da prima punta di un tridente offensivo. Gasperini fin da agosto ha scelto di avanzarlo per sfruttare le sue potenzialità di passaggio, dribbling e tiro, e nel gioco aereo, con i suoi 190 centimetri.

L’ennesima scommessa tattica vinta dal Gasp il nuovo CDK finalizzatore. Ed ennesima scommessa vinta dalla dirigenza nerazzurra e dalla famiglia Percassi, che ha portato De Ketelaere a Bergamo con un’operazione low cost, con un semplice prestito, tenendosi le mani libere con un vantaggioso riscatto facoltativo a 23 milioni, cifra relativamente bassa per un talento che non ha ancora compiuto 23 anni e ha tutta la carriera davanti. Ma intanto De Ketelaere surfa l’onda del presente, di una stagione positiva da protagonista: senza Lookman impegnato con la nazionale della Nigeria per la preparazione della Coppa d’Africa, tocca a lui, da prima punta, con un partner come Muriel o Miranchuk,o da seconda punta, in affianco a Scamacca. Domenica sera all’Olimpico contro la Roma sarà quasi certamente titolare e probabilmente lo sarà anche mercoledì prossimo al Meazza nella sua seconda sfida da ex al Diavolo, stavolta davanti al pubblico della Scala del calcio. "Col Milan è sempre speciale e noi proveremo a vincere".

Gasp sorride per aver rilanciato anche l’oggetto misterioso Aleksey Miranchuk. Il 28enne attaccante moscovita da dicembre ha segnato due gol e smazzato quattro assist, cominciando finalmente a mostrare con continuità quel talento puro per cui era stato acquistato nell’estate del 2020 per 15 milioni dalla Lokomotiv Mosca. Intanto sul mercato si avvicina sempre di più il 19enne centrocampista Jordan James, mediano gallese esploso nella Championship britannica con la maglia del Birmingham: la trattativa da 5 milioni per portarlo a Bergamo è in dirittura d’arrivo. Da ieri in nerazzurro c’è il 19enne attaccante spagnolo Siren Diao Balde, prelevato al Verona dove ha segnato 15 gol nella Primavera scaligera: sarà aggregato alla Under 23 di serie C.