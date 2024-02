Atalanta, nessun centrocampista in Italia segna come Mario Pasalic

Bergamo – Nessuno a centrocampo segna quanto Mario Pasalic. Dal 2018, da quando è tornato nel campionato italiano dopo la parentesi in Russia allo Spartak Mosca, il 29enne ‘tuttocampista’ croato, adattabile da mediano, da interno o da trequartista, ha segnato 41 gol in campionato (ne ha poi segnati altri 7 nelle varie coppe) con la maglia dell’Atalanta.

Il più prolifico da ieri, dopo il gol alla Lazio, scavalcando proprio l’ex laziale Milinkovic Savic a quota 40, davanti a Calhanoglu a 35 e Luis Alberto a 33. “Pasalic ha fatto sempre gol pesanti, sono felice per lui, sono molto legato a lui, è un giocatore che sa fare tutto, dove lo metto metto fa sempre bene. Spero che vada avanti così", lo ha elogiato pubblicamente il tecnico Gasperini. Che sta utilizzando l’ex milanista (24 presenze e 5 gol in rossonero nel 2016-17) da jolly duttile, buono per riempire qualsiasi casella a centrocampo.

In questo campionato in 20 presenze ha giocato 880 minuti, poco, meno di nove partite intere in termini di minutaggio, pur avendo avuto un impatto altissimo con 3 gol e 2 assist. Sotto contratto fino all’estate 2025 la dirigenza nerazzurra sta già trattando l’estensione contrattuale per il croato, arrivato a Bergamo nel 2018 dal Chelsea, che lo aveva sotto contratto pur non avendolo mai utilizzato: i Percassi lo hanno riscattato nel 2020 a 15 milioni, realizzando l’ennesimo affare.

In cinque anni e mezzo in nerazzurro il nazionale croato ha disputato 225 partite con 48 gol, alcuni pesantissimi come quelli in Champions nel 2019 al Manchester City, per il primo punto assoluto della Dea nella coppa regina, e quello nell’agosto 2020 a Lisbona nel quarto di finale contro il Paris St Germain.