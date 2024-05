Atalanta, per l’infortunato Marten De Roon sfuma il sogno dell’Europeo: “Farò il tifoso”

Bergamo, 30 maggio 2023 – Niente Europei per Marten De Roon. Il ct olandese Ronald Koeman, che lo aveva inserito nell’elenco dei 30 pre convocati, ha preso atto delle sue difficoltà di immediato recupero e lo ha dovuto escludere dalla lista dei convocati per Euro2024. Il 33enne mediano nerazzurro, costretto a saltare la finale di Europa League a Dublino, per il risentimento muscolare al flessore subito durante la finale di Coppa Italia, dovrà rinunciare anche al torneo continentale con l’Olanda.

Lo stesso giocatore dell’Atalanta sui social nei giorni scorsi ha anticipato che non sarebbe riuscito a rispondere alla convocazione della sua nazionale. “Non riesco ad immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, che ha avuto così tanti alti e bassi. Persa la coppa Italia, non riusciva a giocare la finale, vincere l'Europa League. In quell'ultimo stato euforico, ho passato molto tempo con lo staff medico ma a quanto pare non posso giocare gli euro. Me ne farò una ragione, guarderò la squadra e i miei amici da tifoso, ma per ora è una giornata molto dura. Hup Holland, hup”.

Una delusione per De Roon e per tutti i tifosi atalantini che facevano il tifo per lui, per vederlo lottare e fare bene anche in maglia arancione, come premio e coronamento di una stagione strepitosa.

Per uno strano incrocio del destino De Roon nel novembre 2022 aveva rischiato di saltare il Mondiale in Qatar sempre per un infortunio muscolare analogo: in quel caso il mediano nerazzurro riuscì a recuperare in extremis e a disputare le cinque partite giocate dall’Olanda fino ai quarti di finale terminati con la sconfitta ai rigori contro l’Argentina. De Roon sarà pronto ai primi di luglio quando l’Atalanta si radunerà per il tradizionale ritiro in Val Seriana a Clusone.