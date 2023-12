mercato Da Dragusin a Kehrer Quanti difensori accostati alla Dea

"Non credo nel mercato di gennaio, per me le squadre si fanno a luglio". Gian Piero Gasperini non ha aspettative per la sessione invernale in cui l’Atalanta sta cercando un difensore centrale per ovviare alle continue assenze di Palomino e Toloi. Tanti i nomi accostati alla Dea, dal rumeno Dragusin del Genoa al croato Sutalo dell’Ajax, dai prospetti del 2004, come il belga Matte Smets del Sint-Truiden e lo spagnolo Christian Mosquera del Valencia, fino a giocatori più pronti come il 27enne tedesco Thialo Kehrer del West Ham o il 25enne belga Wout Faes del Leicester. "Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, se un rinforzo immediato – ha sottolineato Gasp - o di prospettiva, per quanto mi riguarda possiamo restare anche così".Fab. Car.