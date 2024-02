Milan-Atalanta, Lookman in dubbio. Le ultime verso il big-match

Bergamo, 22 febbraio 2024 – L’Atalanta non ha ancora sciolto il dubbio Ademola Lookman in vista del big match di domenica sera al Meazza contro il Milan.

L’attaccante classe 1997 giovedì scorso è tornato dalla Coppa d’Africa con una caviglia dolorante per una distorsione rimediata nella finale contro la Costa d’Avorio. Nei primi tre allenamenti settimanali solo lavoro individuale e terapie per il 26enne cannoniere nerazzurro.

Rimane comunque viva la possibilità di recupero dell’attaccante anglo nigeriano per la trasferta milanese, seppur in extremis, quanto meno per la panchina: decisivi saranno gli allenamenti di domani e di sabato mattina. Altrimenti si punta a recuperarlo per la successiva trasferta di mercoledì in casa dell’Inter. Lookman, 7 gol e 3 assist in 18 presenze in campionato, assente a gennaio nella vittoria nerazzurra al Meazza in Coppa Italia essendo impegnato in Coppa d’Africa, aveva segnato il secondo gol nel 3-2 del 9 dicembre contro il Diavolo. Lavoro individuale, ma in campo, anche per Jose’ Luis Palomino, bloccato da fine gennaio per un problema muscolare: anche il 34enne difensore argentino potrebbe essere recuperato in extremis almeno per la panchina per domenica, altrimenti anche per lui si punterà a ritrovarlo contro l’Inter.