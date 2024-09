Nubifragio su Bergamo, rinviata Atalanta-Como dopo un tira e molla di un’ora

Bergamo – Il meteo ha deciso di far slittare il derby lombardo tra Atalanta e Como a domani sera, martedì sempre alle 20.45.

Un violento nubifragio abbattutosi su Bergamo dalle 19 di stasera ha costretto al rinvio il Monday night tra le provinciali lombarde inizialmente previsto per le 20.45. Dopo il riscaldamento l’incontro, date le condizioni del campo, è stato di tardato di una prima mezz’ora per il canonico sopralluogo con rimbalzo del pallone alla presenza dei capitani. L’arbitro Tremolada ha quindi disposto un secondo rinvio fino alla 21.45, con le squadre tornate in campo per un nuovo riscaldamento sotto un diluvio torrenziale, su un campo sempre più allagato.

Al terzo sopralluogo del direttore di gara e dei capitani, verificata l’impraticabilità del terreno di gioco, con il pallone che non rimbalzava nelle pozzanghere, la decisione ovvia di rinviare il match tra le proteste del pubblico, rimasto per oltre un’ora in attesa di una decisione, sperando che il derby tra orobici e lariani, che in serie A manca dal 2003, si potesse giocare.

La gara verrà recuperata domani sera, sempre alle 20.45. Le due curve hanno fischiato e protestato per il rinvio, in particolare quella lariana.