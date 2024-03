Numeri. Record per De Roon: 332 presenze in maglia nerazzurra

Un olandese al secondo posto di sempre nella classifica di presenze degli atalantini. Domani sera il non ancora 33enne Marten De Roon, annunciato titolare, stacca Valter Bonacina, centrocampista bergamasco di Cene, 331 presenze in maglia nerazzurra tra il 1986 e il 1999, salendo al secondo posto solitario a quota 332. Alle spalle del recordman, un altro bergamasco, il difensore sarnichese Gian Paolo Bellini, 435 presenze tra il 1998 e il 2016. Un olandese tra due bergamaschi, ma nel segno di una staffetta generazionale: Bellini esordiva nell’ultima stagione di Bonacina, De Roon nel 2015 ha esordito nell’ultima stagione di Bellini.

Con una differenza: non è un prodotto del settore giovanile nerazzurro o degli oratori orobici, è un olandese trapiantato a Bergamo, simbolo di un’Atalanta sempre meno provinciale e sempre più internazionale, pur mantenendo salda la radice bergamasca, con ragazzi nati sul territorio come Scalvini e Ruggeri o cresciuti sui campetti di Zingonia come Zappacosta e Carnesecchi. E stranieri che hanno scelto Bergamo come De Roon (e come l’altra bandiera Toloi che insegue a 287 presenze), come era accaduto in passato con l’altra bandiera venuta dal nord, lo svedese Glenn Stromberg, di cui De Roon è l’erede anche in campo per grinta, leadership, attaccamento alla maglia.Fab.Car.