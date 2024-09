Nuovi arrivi. Cuadrado e Rui Patricio, doppietta Atalanta

Un’iniezione ulteriore di esperienza e abitudine alla vittoria per l’Atalanta. O meglio per la panchina, allungata e arricchita con l’inserimento a costo zero di due giocatori svincolati, entrambi classe 1988. Il primo è il veteranissimo Juan Cuadrado, nella nostra serie A dal 2009, con le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, per otto stagioni quella della Juventus, con cui ha vinto quattro scudetti consecutivi, e infine dell’Inter con cui ha conquistato il suo quinto tricolore, collezionando 356 gare nel nostro massimo campionato, cui vanno aggiunte le 75 di Champions. L’esterno colombiano ieri ha effettuato le visite mediche e ha firmato il contratto annuale con la Dea. L’altro innesto imminente è il portiere portoghese Rui Patricio, campione europeo con il Portogallo otto anni fa, nelle ultime tre stagioni alla Roma con Mourinho con 96 presenze in A: prenderà il posto dell’argentino Juan Musso che va all’Atletico Madrid in prestito oneroso da un milione e mezzo con riscatto a 7 milioni. Rui Patricio farà da riserva al titolare Marco Carnesecchi, portiere emergente classe 2000, strepitoso nella ripresa domenica a Torino. Giorni decisivi per Koopmeiners: si attende l’offerta della Juventus da 60 milioni per chiudere l’affare. Frenata per Rodrigo Becao per cui il Fenerbahce vuole solo una cessione definitiva.Fabrizio Carcano