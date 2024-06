Orri Oskarsson, l’Atalanta segue il centravanti islandese del Copenaghen

Un islandese per la Dea? Dalla stampa nordica rimbalzano i rumors di mercato che darebbero l’Atalanta sulle tracce del non ancora 20enne bomber vichingo Orri Oskarsson, centravanti emergente del Copenaghen, talento forgiato nella capitale danese dove è approdato tre anni fa. Classe 2004, 20 anni ad agosto, l’esordio nella terza serie islandese a soli 13 anni nel 2018, poi la trafila fino al trasferimento in Danimarca dove nell’ultima stagione è stato protagonista con 17 presenze, 3 gol e 5 assist con il club più prestigioso della capitale danese.

Già convocato dalla nazionale maggiore dell’Islanda, con cui ha collezionato 8 presenze e 2 gol, corazziere di 188 centimetri, Oskarsson viene monitorato anche dal Bologna. L’Atalanta lo segue come possibile centravanti di riserva da mettere in panchina alle spalle di Gianluca Scamacca. L’alternativa più gettonata nel ruolo di centravanti di riserva resta il 29enne argentino Giovanni Pablo Simeone, in uscita dal Napoli.