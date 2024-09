Atalanta, Pasalic a giugno va in scadenza contrattuale e piace a molte big europee

Bergamo, 9 settembre 2024 – Nei prossimi mesi l’Atalanta e Mario Pasalic decideranno se continuare il loro rapporto insieme. Il 29enne centrocampista croato a giugno andrebbe in scadenza di contratto (il condizionale è d’obbligo con opzioni spesso riservate) con la Dea, esaurendo il contratto quinquennale siglato nell’estate 2025. Da luglio il club nerazzurro sta trattando con il giocatore e il suo agente Marko Naletilic per un prolungamento triennale fino al 2029, che di fatto legherebbe l’ex Hajduk ai colori nerazzurri fino ai 33 anni, ovvero al termine della carriera ad altro livello. Prolungamento che lo stesso Naletilic nelle sue dichiarazioni durante gli Europei dava praticamente per fatto: “Mario ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, è molto contento perché si trova bene. Siamo in trattativa con l’Atalanta con cui abbiamo un ottimo rapporto con la società e non credo che ci saranno problemi. Il ragazzo piace a molti, però all’Atalanta è molto contento e gli vogliono tutti bene. L’Atalanta è assolutamente in vantaggio. Credo che la storia continuerà a lungo senza problemi". In estate la dirigenza nerazzurra ha poi dovuto affrontare un mercato intenso, con ben dieci operazioni in entrata e altrettante in uscita. Con l’autunno è probabile che le parti si siedano ad un tavolo, ma intanto un Pasalic che va verso lo svincolo interessa a molti club di Premier League e della Liga, ma anche in Italia al Milano, che lo vorrebbe riportare in rossonero dopo la parentesi in prestito nel 2016-17 quando transito’ in rossonero in prestito dal Chelsea.Se ne parlerà, del rinnovo o dello svincolo, nei prossimi mesi. A Bergamo dall’estate 2018 Pasalic con la maglia nerazzurra vanta 254 presenze e 53 gol, con 199 presenze e 44 gol in serie A.