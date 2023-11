Da promessa a realtà. Gasperini elogia. Carnesecchi:: "Bravo e attento"

Finalmente ecco Marco Carnesecchi il “predestinato”. Il 23enne portiere romagnolo, arrivato all’Atalanta a 17 anni con l’etichetta di portiere del futuro, è riuscito, dopo un giro abbastanza tortuoso, a debuttare al Gewiss Stadium (curiosamente non ci aveva mai giocato da professionista), bagnando questo suo esordio casalingo con una prestazione da 7 in pagella e tre interventi decisivi nel successo interno contro il Genoa.

Una prova elogiata dallo stesso Gasperini: “È stato bravo, ha fatto veramente una buona partita con delle parate difficili, ha dato sempre una bella sensazione di presenza e sicurezza”. Non è stato facile per Carnesecchi arrivare a questa prima da titolare a Bergamo: campione d’Italia con la Primavera nel 2019, poi una stagione di prestito in B a Trapani. Nell’estate 2020 il ritorno alla Dea per tamponare come vice Sportiello l’assenza dell’infortunato Gollini, fino a novembre. A seguire un lungo prestito di due anni e mezzo alla Cremonese dal gennaio 2021 al giugno 2023, con una promozione in A e una prima stagione di apprendistato nel massimo campionato con i grigiorossi, prima del ritorno a Bergamo, per fare il vice di Juan Musso.

Le gerarchie restano quelle iniziali: l’argentino è il titolare, ma il millennial Carnesecchi avrà un’occasione ogni 45 partite. Finora ha giocato nelle trasferte di Firenze e Verona, e contro il Genoa, facendo sempre bene.