Qui atalanta. De Ketelaere pronto. In rampa di lancio per il Napoli

Alla ripresa degli allenamenti dopo il weekend Gian Piero Gasperini dovrebbe riaggregare in gruppo anche Charles De Ketelaere. Il belga, fermo dall’inizio della scorsa settimana dopo uno scontro nel finale contro l’Inter per i postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale, sta dando buoni segnali, allenandosi sul campo individualmente. Il fantasista 22enne dopo un primo mese scintillante, e fin troppo facile come ambientamento e prestazioni, con una rete subito al debutto contro il Sassuolo e una nella prima europea contro il Rakow, si è un po’ incartato da ottobre, finendo per perdere il posto da titolare complice anche la crescita di Lookman e di Muriel. L’infortunio lo ha fermato in un momento in cui faticava ad ingranare partendo dalla panchina. Ora l’ex Bruges dovrà ritrovare la gamba buona e anche la spensieratezza che lo aveva accompagnato nel suo primo mese in nerazzurro. Nel suo ruolo la concorrenza è fortissima, perché in panchina scalpitano anche due giocatori esperti come Pasalic e Miranchuk. Il belga resta favorito nelle gerarchie ma dovrà guadagnarsi spazio sgomitando da seconda punta con un Lookman che ha dato maggiori risposte nell’ultimo mese e mezzo.

Fabrizio Carcano