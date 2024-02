Qui ATALANTA. Gasp aspetta Sarri. Sfida da Champions. Dubbio Koopmeiners

Nella corsa Champions, con sette squadre in sette punti, l’Atalanta al momento sembra avere qualcosa in più delle concorrenti. In termini di condizione fisica, mentale e di profondità della rosa. Un organico in grado di supplire alla mancanza a gennaio del cannoniere Lookman, impegnato in Coppa d’Africa: anche senza l’anglo nigeriano quattro vittorie e un pareggio (in casa della Roma) nell’ultimo mese. Domani alle 18 la Dea, reduce da una striscia di sei vittorie consecutive in casa da dicembre, riceva una Lazio falcidiata dalle assenze (fuori Patric, Cataldi, Zaccagni) in un Gewiss Stadium sold out. Una vittoria servirebbe ai nerazzurri per mantenere il quarto posto e allontanare la squadra di Sarri, vincitrice all’andata per 3-2, che in caso di sconfitta scivolerebbe a meno 5. Partita da vincere, per allungare il momento positivo di otto vittorie e un pareggio nelle ultime dieci gare. Gasperini non avrà, oltre a Lookman, il difensore Hien, fermo per un problema muscolare, e potrebbe non aver Koopmeiners (nella foto), su cui si deciderà all’ultimo minuto. Il regista olandese otto giorni fa ha riportato una ferita da tacchetto al malleolo, suturata con alcuni punti, ed è stato costretto ad allenarsi a parte per tutta la settimana.

Fabrizio Carcano