Qui ATALANTA. La Juventus bussa per Carnesecchi e Koopmeiners

Il futuro non immediato di Teun Koopmeiners potrebbe essere in bianconero. La Juventus vuole il “tuttocampista” olandese classe 1998 per rinforzare il suo centrocampo per la prossima stagione, con la prospettiva del ritorno in Champions. Nessuna trattativa aperta per questa sessione di gennaio in cui l’Atalanta non ha intenzione di cedere nessuno dei suoi gioielli. E anche in estate non ci sarà nessuna vendita di massa, partirà un solo giocatore importante, come succede ogni anno, a prescindere dalla qualificazione in Champions: uno tra Koopmeiners o Scalvini. Più probabile che sia l’olandese a partire, ma solo per una cifra adeguata, che in estate (l’ex AZ 67 avrà anche la vetrina degli Europei con la nazionale arancione) potrebbe aggirarsi intorno ai 55-60 milioni.

La Signora con la dirigenza nerazzurra dialoga anche sul 23enne portiere Marco Carnesecchi, che sulla sponda bianconera del Po vedono come il successore di Szczesny, nel 2024 o nel 2025. Per questo mercato di gennaio l’Atalanta attende di trovare una sistemazione per Bakker, cercato da Monza e Torino, e monitora alcuni giovani di prospettiva come il 19enne centravanti danese Conrad Harder del Nordsjaelland, il 19enne mediano gallese Jordan James del Birmingham e il 24enne difensore centrale svedese di passaporto bosniaco Anel Ahmedhodzic dello Sheffield United.

Fabrizio Carcano