Qui atalanta. Settore giovanile, a Samaden il premio Favini

Un altro premio per l’Atalanta. Quello intitolato al compianto Mino Favini, storico responsabile del vivaio nerazzurro dal 1991 al 2015 - conferito al miglior responsabile di settore giovanile, assegnato ieri alla XXXII edizione della Panchina d’Oro al Centro tecnico federale di Coverciano - è andato a Roberto Samaden, che dallo scorso luglio guida la Cantera orobica. Per Samaden, 58 anni, considerato il miglior dirigente italiano a livello giovanile, per 33 anni nel vivaio dell’Inter con cui ha vinto 22 titoli nazionali, si tratta della seconda vittoria del premio Favini, già ottenuto nel 2020. Un riconoscimento per il lavoro svolto nel 2023 nel primo semestre con l’Inter e poi nel successivo con la Dea. "Un premio che mi riempie di orgoglio e che per me ha un valore inestimabile. Il fatto che il riconoscimento sia intitolato a Mino Favini lo rende ancora più significativo e magico, soprattutto perché lo ricevo proprio nella stagione in cui la famiglia Percassi mi ha scelto per custodire lo straordinario patrimonio lasciato da Mino" , ha spiegato Samaden. F.C.