Atalanta, il capitano Rafael Toloi compie 34 anni e si prepara a tornare in campo

Bergamo, 10 ottobre 2024 – Trentaquattro candeline spente oggi da Rafael Toloi, bandiera dell’Atalanta dal 2015, capitano dal dicembre 2020, pilastro nerazzurro da 297 presenze in nove anni e mezzo a Bergamo, con 14 gol.

Classe 1990, brasiliano di origine trevigiana, discendente di un nonno che negli anni sessanta aveva lasciato le colline del Prosecco per cercare fortuna alle porte del Mato Grosso, impiantandosi a Gloria d’Oeste, cittadina a prevalenza italiana, dove Toloi e’ nato e cresciuto. Nazionale giovanile brasiliano, difensore di impatto fisico e piedi buoni in marcatura e in impostazione, la trafila nel Goias con cinque anni in prima squadra con 180 presenze, poi a 22 anni il trasferimento al San Paolo, con un biennio da 75 gettoni.

Nel 2014 l’approdo nella nostra serie A, nella Roma di Totti e De Rossi, allora allenata da Garcia: parentesi non felicissima nella Capitale con solo 5 presenze e il ritorno per un’altra stagione al San Paolo. All’Atalanta arriva nell’agosto 2015, l’ultima stagione prima dell’era Gasperini, trovando come compagno l’altro attuale capitano, Marten De Roon, e il Papu Gomez. Poi dall’anno successivo con Gasperini la crescita anche individuale di Toloi, quasi sempre titolare a destra fino al 2023, con una media di una quarantina di gare l’anno tra campionato e coppe varie.

Nell’ultimo anno solo 18 presenze in campionato e sei nelle coppe per una serie di infortuni muscolari, in questa stagione una sola presenza finora, alla terza al Meazza contro l’Inter, sempre per problemi muscolari, ma dalla ripresa Toloi potrebbe tornare nelle rotazioni del Gasp e la sua stagione potrebbe di fatto cominciare.

Dal 2021 e’ stato naturalizzato italiano, ha giocato nel trionfale Europeo vinto dall’Italia di Mancini e ha collezionato complessivamente 14 gettoni in maglia azzurra, uscendo dal giro nell’ultimo anno sempre per i soliti problemi muscolari. Ora il suo futuro è solo nerazzurro: un Toloi ritrovato fisicamente può dare ancora molto a Gasperini e alla Dea.