L’Atalanta ritrova il capitano Rafael Toloi: pronto al rientro dopo due mesi e mezzo

Bergamo – L’Atalanta è pronta a restituire la fascia di capitano a Rafael Toloi, assente dal 13 novembre, dalla partita casalinga di Europa League vinta contro gli austriaci dello Sturm Graz. Il 33enne difensore matogrossiano è pronto a rientrare dopo un’assenza prolungata di due mesi e mezzo per via di infortunio al muscolo fasciale del gemello mediale della gamba destra.

Stagione sfortunata finora quella del matogrossiano naturalizzato italiano: fuori le prime tre giornate per un risentimento al flessore e poi fermo per due settimane a ottobre sempre per un problema muscolare. Infortuni vari che hanno impedito al difensore di Gloria d’Oeste di ricevere la prima convocazione nel ciclo azzurro del nuovo ct Spalletti, dopo aver collezionato 14 presenze con il precedente ct Mancini e aver vinto l’Europeo tre anni fa, e hanno limitato la sua stagione finora ad appena 430 minuti in 7 presenze in campionato e a 297 minuti in 4 presenze in Europa League.

Tornato in panchina in Coppa Italia contro il Milan, bloccato dall’influenza lunedì contro il Frosinone adesso il difensore matogrossiano classe 1990 è pronto a tornare in campo e a riprendersi la fascia di capitano traslocata sul braccio dell’altra bandiera Marten De Roon. Possibile che Gasperini lo utilizzi sabato prossimo nell’impegno casalingo contro l’Udinese, cominciando a ridargli minuti con l’obiettivo di averlo al meglio in termini di condizioni fisica a febbraio quando l’Atalanta sarà attesa da una serie di confronti diretti con la Lazio il 4 e poi il 25 e il 28 le due trasferte ravvicinate al Meazza contro Milan e Inter.

Toloi, colonna difensiva atalantina dall’estate 2015, alla sua nona stagione consecutiva a Bergamo, ha collezionato finora 283 presenze con 14 reti in maglia atalantina, punta a riprendersi un posto da titolare nella Dea e a farsi chiamare dal ct Spalletti al prossimo giro di convocazioni azzurre.