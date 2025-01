L’Atalanta riaggancia il Napoli in vetta strappando uno 0-0 sofferto a Udine

Bergamo, 11 gennaio 2025 – L’Atalanta riaggancia la vetta a quota 42. Prima in classifica almeno fino a domani sera, in coabitazione del Napoli, secondo però per lo scontro diretto perso al Maradona a novembre per 0-3. La Dea inaugura il suo 2025 in campionato con una prestazione modesta, grigia, sottotono fisicamente, ma concreta, pagando a caro prezzo l’assenza di un centravanti di ruolo, mancando sia Retegui che Scamacca, ma compensando con la qualità e la profondità della rosa, con la solidità difensiva, con la sicurezza del miglior portiere del campionato, Carnesecchi, e con un pizzico di fortuna, che non guasta mai, sui due pali consecutivi colpiti dal bianconero Alexis Sanchez all’ultimo minuto del primo tempo.

Punto buono per quello che si è visto in campo e soprattutto alla luce del pessimo primo tempo dei nerazzurri, punto che garantisce il quattordicesimo risultato utile consecutivo in serie A dal 28 settembre. Per la prima volta in oltre tre mesi, però, la squadra di Gasperini non ha vinto il parziale degli ultimi 30-35 minuti come aveva sempre fatto da fine settembre a fine dicembre.

Dea scarica, soprattutto fisicamente, che comunque ha evitato una sconfitta che poteva starci, contro una delle migliori versioni stagionali dell’Udinese (che anche all’andata a Bergamo aveva messo in grande difficoltà i nerazzurri), che a sua volta ha pagato la mancanza di attaccanti di ruolo (out Davies e Lucca) e l’inconsistenza da finalizzatore di Thauvin. Pareggio che è andato più stretto ai friulani, pareggio buono per la Dea che adesso si prepara ad una settimana di fuoco: al Gewiss martedì arriverà la Juventus, sabato il Napoli. Gasperini spera di recuperare il bomber Retegui, almeno contro il Napoli, e magari anche il difensore Djimsiti, uscito nel primo tempo per un trauma cronico.