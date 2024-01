Roma-Atalanta, la Dea aspetta i gol dell’ex Gianluca Scamacca

Bergamo, 7 gennaio 2024 – Stasera all’Olimpico, nel posticipo delle 20.45 in casa della Roma, l’Atalanta aspetta il ritorno al gol di Gianluca Scamacca. A secco dalla rete realizzata il 30 novembre al Gewiss Stadium contro lo Sporting Lisbona.

Partita speciale quella contro la Roma per il 25enne centravanti azzurro, romano, romanista come tifo giovanile e cresciuto dai 13 ai 16 anni nel settore giovanile giallorosso, prima di spiccare il volo verso il PSV Eindhoven nell’estate 2015. Una separazione brusca dalla maglia giallorossa, allora, e quest’estate un ritorno a Trigoria mancato di poco: a luglio la Roma, in cerca di un centravanti per sostituire Abraham, lo stava trattando con il West Ham prima del blitz dell’Atalanta che lo ha portato da a Bergamo con un importante investimento da 28 milioni, per avere una prima punta di peso e statura capace di far salire la squadra ed efficace in fase realizzativa.

Finora il bomber capitolino ha segnato sei reti con la Dea, ma i gol sono arrivati a intermittenza, con una doppietta a inizio settembre al Monza, una settimana di fuoco tra fine ottobre e inizio novembre con tre reti, due all’Empoli e uno all’Inter, poi il 30 novembre la rete europea allo Sporting Lisbona.

In mezzo assenze di qualche settimana per problemi muscolari e alcune prestazioni non brillantissime.

Ora Scamacca cerca continuità, di utilizzo e realizzativa, approfittando anche dell’assenza per tutto il mese di gennaio di Lookman impegnato con la Nigeria nella Coppa d’Africa. Stasera farà coppia offensiva con Charles De Ketelaere, supportato alle spalle da Koopmeiners da trequartista. Probabili formazioni Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All: Mourinho Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini Dove vederla in tv: diretta su Dazn dalle 20.45