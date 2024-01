Roma-Atalanta, la Dea all’Olimpico contro avversari in piena emergenza difensiva. Le probabili formazioni

Bergamo, 6 gennaio 2024 – L’Atalanta domani sera alle 20,45 cerca il colpaccio all’Olimpico contro una Roma falcidiata dalle assenze difensive. Giallorossi a quota 28, nerazzurri sopra di un punto, a 29: il posticipo domenicale è un confronto diretto per la corsa Champions.

La squadra di Mourinho nelle ultime settimane ha faticato, con appena quattro punti in quattro gare, con il solo acuto della vittoria interna contro il Napoli e un pareggio con la Fiorentina, sempre in casa, e due sconfitte esterne con Bologna e Juventus.

Sta andando meglio la squadra di Gasperini che ha vinto tre delle ultime quattro partite, sfruttando il fattore campo per battere Milan, Salernitana e Lecce e perdendo solo a Bologna. Lupa nei guai senza Smalling, N’Dicka e Aouar dietro, Sanchez in mezzo e Azmoun davanti, con l’ex Mancini che dovrebbe essere disponibile ma dopo una settimana a riposo per la pubalgia. Giallorossi in emergenza che dovrebbero subito gettare nella mischia il nuovo arrivato, il 18enne corazziere olandese Dean Huijsen, appena prelevato in prestito semestrale dalla Juventus Next Gen di serie C.

Atalanta che ritrova quasi tutta la sua difesa, con il veterano Palomino che sarà in panchina a disposizione di Gasperini insieme al nuovo acquisto Isak Hien, che dovrebbe lasciare spazio al trio titolare Djimsiti-Scalvini-Kolasinac. Senza Hateboer scontata la scelta sulle corsie di Zappacosta e Ruggeri con la coppia in mediana formata da De Roon e Ederson, mentre Koopmeiners sarà il trequartista.

Davanti, senza Lookman impegnato nella Coppa d’Africa, opportunità dal primo minuto per Gianluca Scamacca, romano e cresciuto nelle giovanili della Roma, affiancato da De Ketelaere con Muriel, Miranchuk e Pasalic pronti a cambiare il ritmo nella ripresa.

Lo scorso anno due vittorie atalantine, all’andata a ottobre per 1-0 all’Olimpico con rete di Scalvini e al ritorno ad aprile a Bergamo un 3-1 firmato da Pasalic, Toloi e Koopmeiners con rete giallorossa di Pellegrini. Probabili formazioni Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All: Mourinho Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini Dove vederla in tv: diretta su Dazn domenica dalle 20.45