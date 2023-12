Atalanta, contro la Salernitana chance per De Ketelaere: probabili formazioni e dove vederla

Bergamo, 18 dicembre – Stasera alle 20:45, nel Monday night, al Gewiss Stadium l’Atalanta ottava in classifica con 23 punti ha un impegno sulla carta facile, contro la Salernitana dell’ex cannoniere nerazzurro Pippo Inzaghi (24 gol nel 1996-97) ultima in classifica con appena 8 punti. Dea costretta a vincere per non perdere terreno sul Bologna, a 28 punti, e sulla coppia Napoli-Fiorentina a 27: un successo permetterebbe ai nerazzurri di scavalcare la Roma attualmente settima con 25 punti.

Gasperini stasera avrà quasi tutti titolari tranne Toloi e Scamacca. Davanti a fare coppia con Ademola Lookman sarà Charles De Ketelaere, che in campionato non segna da quattro mesi, dalla prima giornata sul campo del Sassuolo: il belga ha però ritrovato la rete giovedì in Polonia contro il Rakow. Dietro con Djimsiti e Scalvini potrebbe giocare Hateboer che ha ben figurato giovedì in Polonia, consentendo così a De Roon di restare nel suo ruolo di mediano in coppia con Ederson. Da trequartista giostrerà Koopmeiners con Zappacosta e Ruggeri da esterni. Per Luis Muriel, atteso dopo i tre realizzati contro Milan e Rakow, ci sarà spazio nella ripresa.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Hateboer, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

All. Gasperini. Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric, Cabral; Candreva, Ikwuemesi.

All. F. Inzaghi.

Dove vederla:

Diretta dalle 20.45 su Dazn