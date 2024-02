Atalanta, doppietta a San Siro: uno-due contro Milan e Inter

Due volte nella ‘Scala del calcio’ in appena tre giorni. Nel nostro calcio non era mai capitato in campionato. Succede per la prima volta all’Atalanta che domenica e mercoledì sarà di scena consecutivamente a San Siro in due scontri serali.

Domenica sera il confronto con il Milan per la 25esima giornata di campionato, settantadue ore dopo quello contro l’Inter, come recupero della 21esima giornata slittata per la Supercoppa. Calendario criticato dal tecnico Gian Piero Gasperini, che avrebbe preferito giocare il recupero contro l’Inter la settimana scorsa, quando invece è andato in scena il recupero tra Bologna e Fiorentina, per non avere poi un tour de force da sei partite in tre settimane.

Dopo la doppia trasferta a Milano la Dea avrà il confronto diretto casalingo del 3 marzo contro il Bologna, prima di ricominciare a giocare anche in Europa League il 7 e il 14, con un avversario ancora da scoprire, proseguendo poi con altri due duri scontri in campionato sul campo della Juventus il 10 e in casa contro la Fiorentina il 17.

“Ora abbiamo una settimana per pensare al tour de force che inizia dal Milan e dall’Inter, poi ci saranno il Bologna, la Juventus e la Fiorentina, in mezzo la coppa europea, non è un buon calendario di sicuro, perché questo tipo di partite ti porta via molte energie sotto l’aspetto nervoso”, si è lamentato Gasperini. Che al Meazza però potrà inseguire un obiettivo quasi impensabile fino a due mesi fa: il terzo posto.

Il Milan è avanti di sette punti ma la Dea, vincendo domenica lo scontro diretto (negli ultimi due mesi i bergamaschi hanno battuto due volte su due i rossoneri) potrebbe portarsi a meno quattro dal Diavolo e avrebbe poi il mercoledì il recupero contro l’Inter per cercare di ridurre ulteriormente il divario.

Difficile, ovviamente, ma questa Atalanta lanciata da 11 vittorie e un pareggio nelle ultime 13 partite, quasi a punteggio pieno in questo 2024 con sette vittorie e un pareggio, sembra in grado di fare risultato contro qualunque avversario e in ogni campo, incluso il Meazza dove ha vinto cinque settimane fa in Coppa Italia lo scontro secco contro il Milan.