L’Atalanta quarta forza del campionato a punteggio pieno nel girone di ritorno

La quarta forza del campionato è l’Atalanta. La squadra di Gasperini da dicembre ha una media da scudetto: tra campionato e coppe undici vittorie in tredici partite, con otto vittorie consecutive casalinghe. In questo 2024 cinque vittorie e un pareggio in campionato, cui vanno aggiunte altre due vittorie in Coppa Italia.

Dea che galoppa saltando tutti gli ostacoli, compreso il Sassuolo salito a Bergamo con la zavorra di una crisi che portato un solo punto nelle ultime cinque giornate: sfida impari l’aveva definita alla vigilia il tecnico neroverde Dionisi che ha avuto ragione con il senno di poi del risultato finale, ma gli emiliani hanno messo in difficoltà nel primo tempo la formazione di Gasperini con una traversa colpita e un rigore ripetuto e sbagliato due volte da Pinamonti.

Anzi parato due volte da un superbo Marco Carnesecchi, eroe della serata e arma in più di questa Atalanta. Il portiere riminese classe 2000 è stato decisivo in tutte le ultime domeniche contro Udinese, Lazio, Genoa, compiendo interventi decisivi quando serviva davvero, quando la partita era aperta, come è stato decisivo il 7 gennaio a Roma o la settimana dopo nella vittoriosa trasferta in Coppa Italia contro il Milan.

Atalanta cooperativa del gol, con 19 diversi marcatori stagionali, che segna tre gol anche senza Lookman, anche quando De Ketelaere non inquadra la porta, trovando reti dai soliti Pasalic e Koopmeiners e dal ritrovato Bakker. In attesa che anche Scamacca cominci a segnare con continuità.

Dea che dietro nella corsa per il quarto posto sta facendo il vuoto e adesso si prepara ad un tour de force: nelle prossime tre giornate i nerazzurri saranno attesi dalla doppia trasferta al Meazza, domenica 25 contro il Milan e mercoledì 28 nel recupero contro l’Inter, e poi dal confronto diretto casalingo contro il Bologna, prima di ricominciare a giocare anche in Europa.