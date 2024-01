L’Atalanta ha blindato i suoi gioielli: Scalvini e Ruggeri hanno rinnovato fino al 2028

Bergamo, 24 gennaio 2024 – Prima Giorgio Scalvini, poi Matteo Ruggeri. E a breve anche Marco Carnesecchi. L’Atalanta sta blindando i suoi gioielli, sfornati dal proprio settore giovanile, prolungando i contratti fino al 2028. Proseguendo una prassi normale per il club bergamasco: quella di mantenere una scadenza contrattuale minima triennale per ogni giocatore (ma anche per lo stesso tecnico Gasperini), tranne per quelli sopra i 32/33 anni, in modo da essere sempre cautelata e non rischiare situazioni complicate di giocatori in vicina scadenza contrattuale.

In estate anche Teun Koopmeiners ha rinnovato fino al 2027, legando il suo futuro alla Dea che potrà gestirlo a livello di mercato per i prossimi anni. Situazione analoga per Scalvini: il gioiello di Palazzolo nell’estate 2022 aveva siglato un nuovo quinquennale, con annesso adeguamento salariale, con il club nerazzurro fino al 2027 e nelle scorse settimane, dopo aver compiuto 20 anni, ha prolungato di un altro anno, fino al 2028, con relativo ritocco dell’ingaggio.

Nei giorni scorsi a prolungare con l’Atalanta fino al 2028 è stato il 21enne esterno brembano Matteo Ruggeri, rivelazione di questa prima parte di stagione con 24 presenze, sempre titolare sulla fascia destra e in odore di prima convocazione in nazionale maggiore al prossimo giro. E nelle prossime settimane dovrebbe prolungare di un altro anno anche il 23enne portiere Marco Carnesecchi, attualmente vincolato fino al 2026.

Atalanta che come al solito lavora in anticipo, per avere il controllo dei giocatori e non rischiare tensioni su rinnovi contrattuali imminenti. E a proposito di rinnovi, la dirigenza sta dialogando con Luis Muriel, 33 anni ad aprile, in scadenza a giugno, per l’allungamento contrattuale fino al 30 giugno 2025.