Atalanta, compleanno di fiducia e speranza per Scamacca: il bomber tra un mese dovrebbe tornare in gruppo

Bergamo, 31 dicembre 2024 – Domani Gianluca Scamacca, bomber dell’Atalanta e dell’Italia, compie 26 anni. Compleanno di fiducia e speranza per il bomber romano, che a cinque mesi dalla rottura del legamento crociato subita a Parma in amichevole il 4 agosto, inizia a vedere più vicina la fine del lungo tunnel della riabilitazione semestrale. Da un paio di settimane il centravanti capitolino classe 1999 ha ricevuto il semaforo verde dagli specialisti della clinica romana di Villa Stuart, dove è stato operato lo scorso 5 agosto, per riprendere il lavoro individuale.

L’ultimo stop prima del rientro in gruppo, previsto per gli inizi di febbraio. Il suo compagno di squadra e ‘di sventura’, Giorgio Scalvini, che ha subito lo stesso infortunio due mesi prima, il 2 giugno, è tornato in campo a fine novembre dopo 170 giorni. Probabilmente Scamacca tornerà nell’elenco dei convocati intorno alla metà di febbraio, ma ormai non manca moltissimo e la strada appare in discesa dopo una riabilitazione senza intoppi.

Se l’Atalanta dovesse avanzare in Champions e in Coppa Italia da metà febbraio in poi resterebbero da giocare almeno una ventina di partite. Non poche. E per Scamacca ci sarebbe la possibilità di lasciare un segno importante nel finale di stagione dei nerazzurri. Nella sua prima annata a Bergamo il bomber capitolino ha chiuso con 44 presenze e 19 reti, di queste 29 presenze e 12 gol in serie A.

In carriera ha vestito la maglia della Roma e degli olandesi del PSV Eindhoven a livello giovanile, poi quelle di Sassuolo, Cremonese, degli olandesi del Pec Zwolle, dell’Ascoli, del Genoa, di nuovo del Sassuolo e quindi degli inglesi del West Ham. In serie A ha collezionato 94 presenze e 36 gol, in nazionale 20 presenze e un gol nel settembre 2023 a Wembley.