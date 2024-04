Atalanta a Firenze per l’andata della semifinale di Coppa Italia: out De Ketelaere e Scalvini

Bergamo, 2 aprile 2024 – Domani sera alle 21 Fiorentina e Atalanta si affronteranno al Franchi per la partita di andata di semifinale della Coppa Italia. Quarta sfida negli ultimi cinque anni tra Viola e Dea: nel 2019 in semifinale vittoria dei nerazzurri, nel 2020 e 2022 rivincita dei toscani nelle sfide secche dei quarti di finale. Nel 1996 le due squadre si affrontarono in finale: vinsero i gigliati di Ranieri spinti dai gol di Batistuta. Semifinale che incrocia il cammino europeo delle due formazioni, dalla settimana prossima impegnate rispettivamente in Conference League contro il Vitoria Plzen e in Europa League contro il Liverpool. Gara di ritorno fissata mercoledì 24 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo. Quarta semifinale negli ultimi sei anni per l’Atalanta finalista nel 2019 e nel 2021, sconfitta da Lazio e Juventus. Per la Fiorentina due finali negli ultimi dieci anni, con due sconfitte nel 2014 contro il Napoli e lo scorso anno contro l’Inter. “Per noi è la quarta semifinale negli ultimi sei anni: la Coppa Italia resta il trofeo più 'fattibile' per noi. Giocando sulla doppia sfida sembra un turno di coppe europee. L'andata è importante per mettere le basi in vista del ritorno. Domani dovremo fare un'ottima prestazione. Mi aspetto una partita equilibrata, le squadre si conoscono, hanno delle caratteristiche precise. Dovremo stare attenti, concentrati e con la giusta fiducia“, ha spiegato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia. Dea che scenderà a Firenze senza Charles De Ketelaere, che sta smaltendo i postumi distrattivi all’adduttore, e Giorgio Scalvini, che sabato a Napoli ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Dietro conferma per lo svedese Hien in mezzo a Djimsiti e Kolasinac, sulle corsie Holm e Ruggeri, in mediana la coppia De Roon-Ederson con Koopmeiners da trequartista dietro il tandem offensivo dove Scamacca dovrebbe fare coppia con Lookman favorito su Miranchuk pronto per la ripresa. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All.Italiano ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini Dove vederla: diretta tv mercoledì dalle 21 su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.