Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere in tv la semifinale di Coppa Italia

Firenze, 2 aprile 2024 – Si parte con le semifinali di Coppa Italia. Martedì 2 aprile sarà il turno di Juventus e Lazio, ovvero l’unica possibilità per entrambe di vincere un trofeo (Lazio fuori dalle coppe europee e Juve fuori dalla corsa Scudetto) mentre dall’altra parte del tabellone si affrontano Fiorentina e Atalanta, che invece sono ancora in gioco su tre fronti. In campionato entrambe cercano un piazzamento in europeo, mentre nelle coppe la Dea avrà l’ostico turno dei quarti di finale di Europa League con il Liverpool e la Fiorentina avrà uno scontro più semplice in Conference con il Viktoria Plzen. Poi c’è la Coppa Italia, che ormai rappresenta un obiettivo per tutte e due le formazioni, con Italiano che cercherà di salutare Firenze con un trofeo, anche per onorare al meglio Joe Barone, e Gasperini, ormai il Ferguson della bergamasca, che vuole coronare un percorso lungo, destinato a durare, riempiendo la bacheca dopo due finali di Coppa Italia sfumate negli ultimi anni. Si gioca l’andata mercoledì 3 aprile allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Probabili formazioni

Le due squadre arrivano da momenti opposti in campionato. L’Atalanta è in ripresa dopo un periodo di appannamento ed è ancora in lotta per un posto Champions, avendo una partita da recuperare, proprio contro la Fiorentina, rinvio per la tragica scomparsa di Barone, ed è reduce dal netto successo di Napoli per zero a tre. La Fiorentina, invece, sembra ormai concentrata sulle coppe essendo decima in campionato con nove punti di ritardo dal quinto posto della Roma che oggi, in base al ranking, vale un posto Champions. La squadra di Italiano arriva alla sfida dopo la sconfitta interna con il Milan, che forse sancisce la fine delle speranze di un piazzamento utile per la massima competizione continentale. I padroni di casa dovrebbero affidarsi al 4-2-3-1 con Terracciano in porta, Kayode e Parisi terzini, mentre in mezzo Milenkovic dovrebbe sostituire Quarta, non in perfette condizioni, formando una coppia con Ranieri. A centrocampo Arthur a fare regia, Duncan a fornire equilibrio e gamba, Davanti terzetto con Gonzalez, Beltran e Sottil dietro Belotti. In casa Atalanta non ci sarà Gasperini, squalificato dopo le proteste di San Siro contro il Milan, mentre in campo out Scalvini, fuori un mese, e De Ketelaere, acciaccato, ma il modulo rimarrà lo stesso, ovvero il 3-4-1-2 con Musso in porta, Toloi, Hien e Djimsiti dietro, poi esterni Holm e Ruggeri con Ederson e De Roon centrali di centrocampo. Koopmeiners sarà l’incursore tra le linee con Scamacca e Lookman come coppia di attacco.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Precedenti

Sono ben 140 i precedenti tra Fiorentina e Atalanta con 62 vittorie viola, 44 pareggi e 34 vittorie nerazzurre. Il primo precedente risale al 17 novembre 1929 con la vittoria dei toscani per 3-0 in casa. Considerando invece le sole partite a Firenze si registrano 44 vittorie viola, 17 pareggi e 10 vittorie bergamasche, con 129 gol fatti dai padroni di casa e solo 51 dagli ospiti. Stringendo il campo alla sola Coppa Italia si registrano 11 precedenti con 7 vittorie della Fiorentina, 2 pareggi e 2 vittorie atalantine. Non è la prima volta che le due formazioni si incontrano in semifinale, infatti era già successo nel 2018/2019 con il 3-3 di Firenze e il 2-1 Atalanta nel ritorno con i gol di Ilicic e Gomez a rimontare l’iniziale vantaggio di Muriel. Fiorentina-Atalanta è stata anche una finale di Coppa Italia nell’annata 1995/1996, con la netta vittoria dei viola che si imposero all’andata per 1-0, gol di Batistuta, e 0-2 al ritorno con gol di Lorenzo Amoroso e sempre Gabriel Batistuta. Era quella la Fiorentina di Claudio Ranieri al cospetto dell’Atalanta di Emiliano Mondonico.

Il regolamento

Le semifinali, a differenza dei precedenti turni, si giocano in doppia sfida andata e ritorno. Non vale la regola dei gol in trasferta, per cui se al termine delle due sfide il risultato dovesse essere di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Gasp: “La Coppa Italia è un trofeo fattibile”

Fiorentina e Atalanta vanno a caccia di una Coppa Italia che, sui tre fronti stagionali, appare la coppa più fattibile per società che hanno meno ricavi e che sono risalite partendo da una posizione di media classifica. Difficile lottare per il campionato, dura vincere un trofeo europeo, mentre la Coppa Italia spesso riserva qualche ‘sorpresa’. Il pensiero di Gasperini alla vigilia della gara di andata: “Credo che la Coppa Italia sia il trofeo più fattibile - le sue parole - Siamo arrivati due volte in finale e quattro in semifinale, stiamo facendo un ottimo percorso ma non ho mai pensato che un trofeo avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto in questi anni”. E allora Gasp punta già ad una prestazione di alto livello nella gara di andata, anche se si aspetta una doppia sfida equilibrata: “Le due squadre si conoscono bene e hanno caratteristiche precise - ancora il tecnico della Dea - Noi siamo in un buon momento e la Fiorentina resta una squadra di grande valore. Dovremo stare attenti. Già la prima partita sarà equilibrata”. Come detto, Gasp non potrà essere in panchina per la squalifica rimediata nei quarti di finale contro il Milan, al suo posto il vice Gritti: “Mi dispiace non esserci, ma dalla tribuna si vede meglio - la battuta di Gasperini - Tullio è un amico e calcisticamente siamo insieme da tanto tempo. Non ci saranno problemi”.

Dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta, valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia si disputa mercoledì 3 aprile alle 21 allo stadio Franchi di Firenze. È Mediaset la detentrice dei diritti tv della competizione e trasmetterà la partita in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.

