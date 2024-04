Coppa Italia, semifinali d'andata: probabili formazioni, quando e dove vedere le partite

Milano, 1 aprile 2024 - In questa prima settimana di Aprile torna in campo la Coppa Italia, con le semifinali di andata. La prima sfida, in programma domani (martedì 2 aprile, ndr) alle ore 21, è un rematch dell'ultima gara di campionato tra Juventus e Lazio. La squadra di Allegri, dopo la cocente sconfitta arrivata 92' con il colpo di testa di Adam Marusic, può subito rifarsi tra le mura amiche e indirizzare la propria semifinale in vista del ritorno. Dall'altra parte del tabellone, di fronte ci sono Fiorentina e Atalanta. La squadra di Italiano nei quarti ha battuto ai rigori il Bologna, mentre la Dea arriva dopo il successo per 1-2 contro il Milan. La gara d'andata si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze mercoledì 3 aprile alle ore 21. Vediamo nel dettaglio i due incontri.

La Juve per vendicarsi del campionato

Se il punto di partenza è lo stesso per entrambe, lo stato d'animo è diametralmente opposto. Juventus e Lazio hanno ancora negli occhi quell'ultimo minuto in campionato, quando Mateo Guendouzi ha scodellato dentro per il tagli di Adam Marusic che di testa ha regalato i tre punti ai capitolini. Tudor vuole continuare a volare, proprio il caso di dirlo, sulle ali dell'entusiasmo e dopo un importante successo in campionato, bissarlo in Coppa sarebbe il seguito ideale. Però non è sempre vero, o almeno così spera Igor Tudor, che squadra che vince non si cambia. Il neotecnico biancoceleste potrebbe infatti optare per una mini-rivoluzione con ben 5 cambi rispetto alla gara di campionato. Prima di tutto dovrebbe esserci posto dal primo minuto per Guendouzi, Lusi Alberto e Immobile, che nel match dell'Olimpico sono partiti dalla panchina. Vicino al rientro anche Matias Vecino che farebbe così coppia con il francese a centrocampo, scalzando il duo Cataldi-Kamada. In difesa l'unico ballottaggio è tra Patric e Casale, con il primo leggermente più favorito anche se il tecnico croato deciderà all'ultimo, sicuri Gila e Romagnoli con Mandas tra i pali. Spostandoci dall'altra parte, Massimiliano Allegri vuole riportare a Torino una coppa che manca da tre anni: era l'ultima gestione Pirlo che aveva tra i suoi vice proprio Tudor. Per l'allenatore recordman della competizione (4 vittorie come Eriksson e Mancini) questa è l'occasione migliore per invertire il trend negativo che nell'ultimo mese ha colpito la Juve in campionato. Max Allegri ritrova Vlahovic, squalificato a Roma, e Kostic, che ha smaltito l'influenza. Ci sarà anche Weston McKennie dal primo, mentre all'Olimpico è stato usato come arma a gara in corso. Nessun esperimento, nessun inserimento dell'ultimo minuto, Allegri sa che il momento decisivo della stagione è ora.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile

Fiorentina e Atalanta, ricordando Joe Barone

Fiorentina contro Atalanta riporta, sfortunatamente, a quel 17 marzo scorso quando le due squadre avrebbero dovuto giocare l'una contro l'altra in campionato. La partita però venne cancellata (poi posticipata) a causa del malore che aveva colpito il direttore generale dei toscani Joe Barone che, dopo pochi giorni, ci ha lasciato. Lato viola, oltre agli stimoli legati al ricordo di Barone, c'è la volontà di centrare la seconda finale consecutiva, continuando a inseguire un successo che manca da 23 anni. A due mesi da un addio sempre più probabile, Italiano vorrebbe lasciare con un trofeo, anche perché le due finali perse un anno fa (Conference League e Coppa Italia) fanno ancora male. Per quanto riguarda la banda di Gian Piero Gasperini, la netta vittoria di sabato al Maradona è stata fondamentale per dare un segnale chiaro in ottica corsa Champions. La squadra è reduce anche dal successo contro lo Sporting, che è valso l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Liverpool, dunque la voglia di vincere per continuare questo trend positivo e arrivare alla gara di Anfield con il morale a mille. Lato formazioni, nessuno dei due allenatori è in vena di esperimenti o turnover nonostante gli impegni. Vincenzo Italiano punterà sul Gallo Belotti dal primo minuto, con Nico, Beltran e Sottil alle sue spalle. Mediana composta da Arthur e Mandragora, mentre dietro conferme per Kayode e Biraghi sulle corsie e Quarta e Milenkovic in mezzo. Dall'altra parte, Gasp dovrebbe rilanciare dal primo Gianluca Scamacca, che ha segnato a Napoli, assieme ad Ademola Lookman. Cambi sulle corsie, dati gli acciacchi a Zappacosta e Hateboer: dentro Holm e Ruggeri. Dietro Djimsiti al posto dell'infortunato Scalvini assieme a Hien e Kolasinac.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Dove vedere la Coppa Italia

Entrambe le semifinali di Coppa Italia saranno disponibili in chiaro. La prima sfida, quella tra Juventus e Lazio in programma domani (martedì 2 aprile, ndr) alle ore 21, potrà essere seguita su Canale 5. Prepartita disponibile dalle ore 20, poi alle 21 saranno Massimo Calegari e Massimo Paganin a raccontare la sfida tra i bianconeri e i biancocelesti. Mentre, per quanto riguarda il secondo match, Fiorentina e Atalanta di mercoledì 3 aprile sarà disponibile su Italia 1. Prepartita dalle ore 20 e poi in campo anche in questo caso alle ore 21 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Inoltre, ricordiamo che le partite saranno disponibili anche in streaming anche su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Si potrà seguire i match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Mediaset Infinity oppure sul sito internet di SportMediaset.it su tablet, pc e smartphone.