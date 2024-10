Serie c. Occasione Baby Dea. La Pro Vercelli è in crisi

Reduce dal pesante tonfo per 0-3 a Vicenza, questo pomeriggio l’Atalanta Under 23, scesa all’ottava posizione in classifica con 17 punti, vuole provare a ripartire sfruttando il turno casalingo contro una Pro Vercelli che sta faticando a quota 11 punti. Al Comunale di Caravaggio alle 18,30 arriva la formazione piemontese, in crisi di risultati dopo un avvio da sei punti nelle prime due giornate e a seguire un magro bottino di soli cinque punti nelle successive otto gare, reduce da una sconfitta a Trento. Sulla carta un match agevole per la baby Dea crollata a Vicenza nel finale, pagando però un dazio in termini di esperienza e tenuta anche mentale. Davanti Modesto spera nel ritorno al gol di Vanja Vlahovic, 8 gol in altrettante gare disputate finora, che probabilmente farà coppia offensiva con Vavassori, 5 centri, con il duttile De Nipoti da trequartista e Panada arretrato in mediana.

ATALANTA (3-4-1-2): Bertini; Comi, Del Lungo, Navarro; Ghislandi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; De Nipoti; Vavassori, Vlahovic. All. Modesto. Fab.Car.