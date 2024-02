Atalanta, ancora Sporting Lisbona tra ricordi recenti e antichi. Quando si gioca

Sorteggio parzialmente benevolo per l’Atalanta che negli ottavi di finali di Europa League affronterà nuovamente lo Sporting Lisbona, già incontrato nel girone eliminatorio, con l’andata in Portogallo il 7 marzo e il ritorno il 14 a Bergamo.

Soddisfazione Poteva andare peggio alla Dea, che poteva essere abbinata con avversari più forti, ma anche meglio, perché lo Sporting - primo nel campionato portoghese con 55 punti in 21 giornate e reduce dall'eliminazione nei playoff degli svizzeri dello Young Boys battuti 3-1 all'andata e poi bloccati sull'1-1 al ritorno - nel doppio confronto andato in scena il 5 ottobre all’Alvalade di Lisbona e il 30 novembre a Bergamo ha venduto cara la palla in questi match equilibrati. Vittoria bella e forse anche in attesa dell’Atalanta all’andata in Portogallo per 2-1, con le reti nel primo tempo di Ruggeri e Scalvini, nel match che ha poi reso in discesa il percorso nerazzurro nel girone D vinto dalla Dea con 14 punti, davanti allo Sporting con 11. Poi pareggio 1-1 al ritorno a Bergamo, con gol di Scamacca nel primo tempo, con lo Sporting che nella ripresa ha sfiorato il successo colpendo due pali. Ancora Lisbona nel cammino europeo nerazzurro Trentasei anni dopo la sfida mitologica del 16 marzo 1988, nei quarti di finale della Coppa delle Coppe, contro lo Sporting, con un 1-1 all’Alvalade con la rete decisiva di Aldo Cantarutti che regala la storia qualificazione in semifinale ai nerazzurri di Mondonico che poi perderanno contro i belgi del Malines.

Quella Dea giocava in serie B, con i vari Stromberg, Prandelli, Progna, Barcella e Garlini, era una provinciale debuttante in Europa, lontana anni luce dalla multinazionale guidata oggi da Gian Piero Gasperini, con giocatori esperti a livello internazionale come i vari Koopmeiners, De Roon, De Ketelaere, Lookman o Pasalic.