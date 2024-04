(S)punti di vista. Dea stai attenta. Il Napoli vuole il tuo Re Mida

Mola

Come può non attirare le attenzioni Gian Piero Gasperini, il Re Mida del calcio italiano, allenatore capace come pochi di lanciare nuove stelle o rilanciare talenti incompresi? E infatti gli ultimi “rumors“ di mercato non sono passati inosservati a Bergamo, visto che pare ci sia stato un ritorno di fiamma del Napoli per il tecnico di Grugliasco. In realtà non è la prima volta che il nome di Gasperini viene accostato al presidente dei partenopei Aurelio de Laurentiis, il quale cercò già l’allenatore nel 2011 per sostituire Walter Mazzarri. Non se ne fece nulla, Gasp venne sedotto e poi abbandonato. Ma oggi la storia si ripete. E il “mister“ sembra addirittura aver scalato posizioni nel totoallenatore che tormenta da tempo i quasi ex campioni d’Italia. Vero, in cima alle preferenze della proprietà degli azzurri c’è sempre Antonio Conte (cui è stato chiesto di dare una risposta entro la fine del mese), ma il tecnico dell’Atalanta resta fra i più graditi. Almeno quanto l’emergente Vincenzo Italiano (che certamente lascerà la Fiorentina) o l’outsider dell’ultima ora Massimiliano Allegri (sempre più vicino al divorzio dalla Juventus).

Va detto, per rassicurare il popolo atalantino, che Gasperini la scorsa estate ha rinnovato fino al 30 giugno 2025 (ingaggio da 3,3 milioni a stagione più bonus che possono far salire gli emolumenti fino a 5 milioni) e che l’Atalanta non ha alcuna intenzione di farselo sfuggire. Anzi, più volte l’allenatore stesso ha fatto capire di voler restare a Bergamo ancora per tanto tempo. Ma de Laurentiis proverà in tutti i modi a corteggiarlo e un’offerta clamorosa non è da escludere. Meglio tenere gli occhi ben aperti...