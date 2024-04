(S)punti di vista. Un monumento per il Ferguson del nostro calcio

Mola

ennesimo capolavoro, che non può essere ridotto a “impresa“ o “miracolo“ sportivo. L’immensa Atalanta ha appena scritto un’altra pagina storica eliminando il Liverpool, grande favorito per la vittoria finale di Europa League. Non è accaduto per caso perché la straordinaria prova collettiva fatta di coraggio, solidità, resilienza e orgoglio dei nerazzurri è figlia della programmazione del club e dell’organizzazione dello staff tecnico che ha costruito passo dopo passo un gruppo con gli attributi, una squadra brillante, tenace, matura. Capace di dare del tu a qualunque avversario.

Merito soprattutto di Gian Piero Gasperini, tecnico schietto e che magari può non essere simpatico a tutti, ma di fatto un Ferguson del nostro pallone, capace con un gioco brillante di conquistare due finali di Coppa Italia, tre terzi posti e un quarto posto, tre qualificazioni consecutive alla Champions League fino ai quarti di finale (persi contro il Paris St Germain) nel 2020 e agli ottavi di finale nel 2021. Ed ora la semifinale di Europa League.

A Bergamo è arrivato nell’estate del 2016: in un calcio dove le panchine sono costantemente in bilico, lui è il tecnico più longevo della nostra Serie A, con la concreta possibilità di arrivare anche a dieci stagioni consecutive alla guida dell’Atalanta. Ogni anno riesce a compiere miracoli, nonostante la cessione di alcuni dei giocatori più forti con super plusvalenze: il Gasp ricomincia e riesce a plasmarne altri acquistati a prezzi ben inferiori. Tanti i ragazzi lanciati: da Bastoni a Kessie, da Scalvini a Hojlund. Ma bravo è stato pure a rilanciare anche i talenti bocciati troppo in fretta. Basterebbe solo questo per fare un monumento al Re Mida del nostro calcio.

Col mister di Grugliasco ora Bergamo vola altissima. Aspettando il prossimo capolavoro.