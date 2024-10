Atalanta, Stephen Pagliuca starebbe valutando di acquisire anche il Red Star Parigi

Bergamo, 18 ottobre 2024 – Una Dea e una Stella Rossa per Stephen Pagliuca? Due club in due diversi campionati europei che potrebbero collaborare tra di loro? E’ il progetto su cui starebbe lavorando il finanziere newyorkese, co owner del club nerazzurro, già proprietario anche dei Boston Celtics campioni in carica nella NBA, per acquisire tramite il suo fondo di investimenti Capital Bain lo storico club transalpino della Red Star Parigi, attualmente la terza squadra della capitale dopo il Paris St Germain, campione transalpino, e il Paris FC, militante in Ligue 2, posseduti da proprietà del Qatar e del Bahrein. La Red Star è una società storica del calcio francese, fondata nel 1897 da Jules Rimet, il padre delle prime Coppe del Mondo, un club con 127 anni di storia e un presente travagliato, in seconda serie, con una proprietà, quella degli americani di 777 Partners, società con sede a Miami che controlla il Genoa in Serie A, che ha deciso di uscire dal calcio parigino e cerca un acquirente.

Da qui, secondo Bloomberg, il serio interesse di Pagliuca, che vorrebbe investire in un secondo club europeo dopo l’Atalanta, senza per questo disimpegnarsi dal fronte bergamasco. Dunque non cambierebbe niente per l’Atalanta che anzi avrebbe una sorta di società satellite dove far giocare e maturare prospetti che non sarebbero pronti per le vetrine internazionali in cui sono impegnati i nerazzurri.

Giocatori per esempio come i vari Bakker, Adopo, Soppy o Toure’, provati senza fortuna negli ultimi due anni a Bergamo in un contesto di troppo elevato livello, avrebbero così potuto maturare una o due stagioni a Parigi, con una Red Star. Che in un’ottica pluriennale punterebbe poi a tornare in Ligue1 e giocarsi i derby della Senna con il PSG. Un progetto che la stessa dirigenza atalantina guarda con interesse, come ha confermato ieri lo stesso Luca Percassi intervenendo ai microfoni di Radio Serie A: "La squadra satellite? Ci sono state proposte partnership e non escludiamo nulla, ma con la premessa che qualsiasi cosa possa arrivare, arriverà con l'unico obiettivo di migliorare sempre l'Atalanta".