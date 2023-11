Atalanta-Sturm Graz, Gasperini punta su Luis Muriel. L’attaccante favorito su Scamacca

Bergamo, 9 novembre 2023 – Nell’Atalanta che stasera (fischio d’inizio alle 21) sogna una qualificazione, conquistata con due giornate di anticipo, agli ottavi di finale di Europa League, la sorpresa potrebbe essere l’utilizzo dal primo minuto di Luis Muriel.

Contro lo Sturm Graz il colombiano potrebbe essere preferito al corazziere per ragioni tattiche, per sfruttare la fantasia e la velocità del 32enne cafetero, già determinante all’andata in Austria con una doppietta realizzata nel primo tempo.

Dopo l’ultima seduta di rifinitura l’orientamento di Gasperini sarebbe quello di puntare sul sudamericano, affiancato all’altro attaccante di maggior talento tecnico, l’anglo nigeriano Ademola Lookman, per avere poi Scamacca da utilizzare nella ripresa, insieme al fantasista russo Aleksey Miranchuk come ulteriore opzione offensiva.

Atalanta capolista nel girone D con 7 punti, davanti allo Sporting e allo Sturm con 4, con il Rakow ultimo a un punto. Dea stasera a caccia di tre punti forse decisivi: in caso di vittoria dei nerazzurri e di contestuale pareggio (difficile) dello Sporting Lisbona in casa contro i polacchi del Rakow il primo posto nel girone sarebbe aritmetico con due gare di anticipo. Altrimenti decisiva sarebbe la prossima sfida casalinga tra tre settimane proprio contro lo Sporting, battuto all’andata a Lisbona per 2-1. Una curiosità: stasera il 30enne difensore Berat Djimsiti arriverà a 200 presenze ufficiali in maglia nerazzurra. Djimsiti, albanese ma cresciuto a Zurigo, arrivò a Bergamo con Remo Freuler nel 2016, poi due stagioni prestito ad Avellino in B e a Benevento in A, prima di rientrare nel 2018, un po’ per caso: il grave infortunio del gioiello padovano Marco Varnier gli regalò un’inattesa occasione nel ritiro estivo e Djimsiti, allora 25enne, fu bravissimo a sfruttarla diventando uno dei pretoriani gasperiniani. Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Muriel. All. Gasperini

STURM GRAZ (4-3-1-2) Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer Dove vederla: diretta dalle 21 su TV8, Dazn e SkySport