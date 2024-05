L’Atalanta in estate giocherà due Supercoppe: quella europea e la nuova intercontinentale

Bergamo – L’Atalanta regina di coppa vuole diventare regina di Supercoppe. Il trionfo in Europa League a Dublino ha aperto alla Dea le porte di due finali.

La prima, già definita, è quella della tradizionale SuperCoppa Europea che si disputerà il 14 agosto a Varsavia, dove presumibilmente ci sarà un esodo di tifosi bergamaschi. L’avversario sarà la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund che si affronteranno in finale di Champions. Un trofeo che la Dea potrebbe vincere sfruttando il fattore decisivo, trattandosi di un evento pre stagionale, della preparazione atletica estiva, su cui lo staff nerazzurro eccelle: l’Atalanta ha sempre avuto partenze sprint e anche nell’estate del 2020, dopo la sosta per la pandemia, era partita a razzo tra giugno e luglio.

La seconda coppa è una novità recente del calcio internazionale, si tratta della seconda coppa intercontinentale denominata Uefa Conmebol Club Challenge, sfida che oppone in gara secca (senza supplementari ma con eventuali rigori) le vincenti dell’Europa League e della Copa Sudamericana. Un anno fa la prima edizione è stata vinta dal Siviglia, che giocava in casa, contro gli ecuadoriani dell’Indipendiente. Anche quest’anno la rappresentante sudamericana arriverebbe dall’Equador, il LDU Quito. Restano ancora da definire data e sede della finale, che dovranno essere concordati dai due club finalisti, trattandosi di un trofeo ancora non istituzionalizzato dalle due confederazioni: pertanto si potrebbe giocare proprio a Bergamo, sempre in estate.

Infine la Dea per la prima volta giocherà la Supercoppa italiana, in quanto finalista della Coppa Italia, a gennaio in Arabia con Inter, Milan e Juventus. Tre coppe in un massimo di quattro partite: l’Atalanta proverà a fare bottino pieno.