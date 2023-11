Atalanta, a gennaio assalto a Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese piace a Inter e Napoli

Bergamo, 6 novembre 2023 – Tutti lo vogliono. Teun Koopmeiners sarà uno dei pezzi pregiati del mercato di gennaio. Premessa, l’Atalanta non ha intenzione di cedere il 25enne centrocampista olandese: ad agosto è stata rifiutata un’offerta da 47 milioni del Napoli. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite e impreviste, e anche in questi giorni, a due mesi dal mercato invernale, si registrano i primi approcci per il numero 7 orange. Partito benissimo, segnando gol decisivi nelle vittorie a Verona e Empoli, anche se un po’ frenato a ottobre da un problema muscolare di poco conto già superato.

Koopmeiners piace ai club della ricca Premier League ma nella nostra serie A fa gola all’Inter, che con il club bergamasco dialoga anche per l’altro gioiello orobico, il 19enne difensore azzurro Giorgio Scalvini, e allo stesso Napoli che non ha smesso di sperare di poter portare l’olandese sotto il Vesuvio. Discorsi ancora prematuri, ma non troppo: l’Atalanta chiude virtualmente i suoi affari prima di gennaio.

Due anni fa in autunno aveva già definito l’acquisto di Boga dal Sassuolo per 22 milioni e la cessione all’Inter di Gosens per 25 milioni, tre anni fa sempre in autunno era già definita la cessione del 18enne Amad Diallo allo United per 30milioni, nello stesso mercato era già fatta dall’autunno l’operazione per prelevare il danese Maehle dal Genk per 14 milioni. Per cui le varie dirigenze parlano, anche se al momento la Dea non appare intenzionata a cedere Koopmeiners e a ridimensionare le sue ambizioni da quarto posto e da corsa fino alla finale di Dublino in Europa League. Chiaro che RoboKoop partirebbe solo di fronte ad un offerta concreta superiore ai 60 milioni, senza contropartite tecniche, senza dilazioni o altro.