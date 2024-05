Atalanta-Torino, nuovo obiettivo per la Dea: con la vittoria raggiunge il quarto posto. Probabili formazioni

Bergamo, 25 maggio 2024 – L’Atalanta non ha ancora terminato la sua stagione. E non ha ancora esaurito gli obiettivi da raggiungere. Con una partita da recuperare domenica prossima in casa contro la Fiorentina e il match di domani pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium, contro il Torino, la Dea è padrona del suo destino e può arrivare terza o quarta. Con due vittorie il terzo posto sarà sicuro a quota 72, con una vittoria sarà sicuro il quarto posto a 69 davanti al Bologna a 68.

Attenzione al Torino che a Bergamo viene a giocarsi la possibilità di tornare in Europa: i granata dovranno provare a fare risultato per tenere dietro il Napoli e conservare il nono posto che varrebbe la Conference League al posto della Fiorentina ottava, ma solo se i viola mercoledì conquisteranno il trofeo nella finale di Atene.

Atalanta che arriva a questa penultima gara volando sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo di mercoledì a Dublino, ma con diversi infortunati o acciaccati.

Oltre a De Roon, fuori anche contro la Fiorentina per il risentimento al flessore, rischiano di non esserci domani l’altro mediano Ederson, che a Dublino ha riportato una contusione al ginocchio, e il difensore Kolasinac, anche lui uscito dalla finale con un problema infiammatorio al ginocchio. Ci sarà un turnover, con un’opportunità di giocare nuovamente per il giovane difensore Bonfanti, per l’olandese Bakker e in mediana per il transalpino Adopo. Davanti toccherà a Toure’ e Miranchuk.

Ci saranno applausi per il ritorno a Bergamo di Duvan Zapata, che ha iniziato la stagione in nerazzurro segnando un gol alla seconda giornata a Frosinone, uno dei tre ex con Bellanova e Tameze.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Holm, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Lookman, Touré.

All. Gasperini.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Linetty; Zapata, Pellegri.

All. Juric.

Dove vederla: diretta domenica dalle 18 su Dazn