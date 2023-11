L’Atalanta si salva allo scadere contro l’Udinese: Ederson firma l’1-1al 92esimo

Udine – L’Atalanta per il rotto della cuffia strappa con il carattere un punto a Udine, trovando al 92’ con Ederson la rete dell’1-1 dopo una gara condotta dall’Udinese per quasi novanta minuti.

Friulani che hanno sprecato un rigore sullo 0-0 e hanno poi sciupato due occasioni importanti nella ripresa per raddoppiarla, tenendo aperta la partita, permettendo così ad una Dea (rimaneggiata dalle assenza di Toloi, Palomino, Ruggeri, Scalvini, De Ketelaere e Toure’) brutta ma caparbia, e convinta, di pareggiarla nel finale con il brasiliano, alla sua quinta rete tra campionato e coppa in questi primi tre mesi.

Primo tempo

Prima frazione tutta o quasi di marca friulana. L’Atalanta risente della stanchezza accumulata nella gara di Europa League di giovedì sera contro lo Sturm e del modulo forzatamente rivoluzionato per le tante assenze, e parte spenta, senza pressing e idee. L’Udinese corre con il velocissimo Ebosele e con l’ottimo Zemura, la difesa nerazzurra controlla con l’esperienza di Djimsiti e Kosalisac. Al 20’ discesa travolgente di Ebosele dalla sua metà campo fino all’area dove Djimsiti è bravo a chiuderlo.

Alla mezz’ora il primo episodio chiave: Pasalic perde una brutta palla a centrocampo, Ferreira si invola velocissimo e Carnesecchi, imitando il collega Musso la precedente settimana sull’interista Darmian, stende in area il bianconero con un’uscita travolgente. Inevitabile rigore ma sul dischetto a sorpresa va Success, e non Pereyra che una settimana prima aveva segnato il rigore contro il Milan, che spiazza il portiere ma colpisce il palo, sprecando l’occasione del vantaggio.

Scampato il pericolo la Dea prova a reagire ma non trova profondità e l’Udinese continua a pressare. Fino al gol, meritato: azione prolungata al minuto 43, tiro da fuori di Samardzic che si stampa sulla traversa, sul rimbalzo però il pallone torna allo stesso Samardzic che serve Walace Silva che calcia centrale da fuori area colpendo sullo stomaco Djimsiti che spiazza l’incolpevole Carnesecchi.

SECONDO TEMPO

Ripresa con Gasperini che toglie gli abulici Pasalic e Muriel per lanciare Lookman e Scamacca, ma dopo tre minuti è l’Udinese a sfiorare il raddoppio per un errore di Hateboer che regala palla a Zemura che si presenta davanti a Carnesecchi bravo a respingere.

Ancora il 23enne portiere romagnolo è decisivo al minuto 61 nel volare con un colpo di reni per evitare il raddoppio di Pereyra con una bordata da fuori. L’Atalanta si fa vedere con un cross di Bakker per Lookman che gira alto. Passano i minuti, Gasperini cambia gli esterni buttando dentro prima Zortea e poi Holm, che uscirà poi per infortunio a dieci minuti dalla fine. Scamacca ha una palla buona ma gira alto.

Entra Zappacosta per l’infortunato Holm, cresce il pressing Atalanta che schiaccia nei minuti finali l’Udinese, che cala il ritmo con i cambi, nella sua area, e il pareggio arriva al 92’ con un cross di Zappacosta in mezzo all’area dove Ederson, favorito da un inciampo di Kristensen, gira plastico di testa trafiggendo Silvestri per l’1-1.

Pareggio che va più stretto all’Udinese, pensando anche al rigore sbagliato da Success, ma la Dea ha avuto il merito di crederci fino in fondo e la qualità con i cambi per poterla pareggiare. Punto che serve ai nerazzurri per salire a 20 punti.

Tabellino e pagelle

Udinese 1

Atalanta 1

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 6; Ferreira 6,5 (77’ Kristensen 5), Bijol 6, Perez 6; Ebosuele 6, Samardzic 6,5 (82’ Thauvin 5,5), Walace 6,5, Payero 6,5 (70’ Lovric 6), Zemura 6,5 (82’ Kamara 5,5); Pereyra 6,5, Success 5,5 (82’ Lucca 5,5).

Allenatore: Cioffi 6

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; De Roon 6, Djimsiti 5,5, Kolasinac 5,5; Hateboer 5,5 (51’ Holm 6, 82’ Zappacosta 6,5), Ederson 6,5, Koopmeiners 5,5, Bakker 5 (65’ Zortea 5,5), Miranchuk 5,5; Pasalic 5 (46’ Lookman 6), Muriel 5 (Scamacca 5,5).

Allenatore: Gasperini 6

Arbitro: Aureliano 6

Marcatori: 44’ Walace (U), 92’ Ederson (A)