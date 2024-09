Ultimi ritocchi. Raspadori-Dea, ipotesi last minute

Il mercato dell’Atalanta potrebbe non essere concluso. I nerazzurri ieri hanno accolto il nono acquisto estivo, il 23enne difensore centrale ivoriano Odilon Kossounou arrivato dal Bayer Leverkusen con un prestito oneroso e un diritto di riscatto a 25 milioni. Dopo aver inserito gli svincolati Cuadrado e Rui Patricio, l’organico bergamasco sembrerebbe completo ma nelle ultime ore di mercato la Dea potrebbe anche effettuare un ulteriore ritocco. In entrata non è da escludere un ultimo attaccante: con la conferma di Lookman (ieri in gruppo), davanti ci sono quattro punte: Retegui, De Ketelaere e Zaniolo (a parte nell’ultima seduta per un risentimento muscolare), più Scamacca fermo fino a febbraio. Lo scorso anno gli attaccanti erano cinque. Di fatto mancherebbe un’alternativa nel ruolo di prima punta. Un nome potrebbe essere quello dell’azzurro Giacomo Raspadori, non un centravanti ma duttile anche come seconda punta. Da valutare poi la possibile uscita in extremis di Mitch Bakker, diventato il quinto esterno dopo gli arrivi di Bellanova e Cuadrado. Nel caso di partenza dell’olandese, che ha richieste dall’estero, il ruolo di quinto sulle corsie sarebbe del 19enne emergente Marco Palestra. Ci sono voci anche sulla possibile uscita del britannico Ben Godfrey, acquistato a luglio dall’Everton per 10 milioni e ancora indietro nell’inserimento: con l’innesto di Kossounou e il recupero di Toloi l’ex Toffie rischia di essere il sesto difensore per soli tre posti, senza dimenticare Scalvini che dovrebbe rientrare a dicembre.