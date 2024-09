Un gol ciascuno. Baby Dea raggiunta dal Trento. Non basta il guizzo di Bergonzi

CARAVAGGIO (Bergamo)

Senza le punte titolari Vavassori e Vlahovic, via con le rispettive nazionali giovanili, l’Atalanta Under 23 non va oltre al pareggio per 1-1 nel match casalingo contro il Trento. Baby Dea che paga la poca concretezza del 20enne Alessio, due ottime occasioni nella ripresa, e del 18enne Cassa, che fallisce in contropiede nel finale la palla del 2-1. Nerazzurri avanti alla fine del primo tempo grazie ad un’invenzione di Panada che smarca Bergonzi, rientrato in nerazzurro dopo quattro anni alla FeralpiSalò. Il pareggio degli ospiti dopo tre minuti della ripresa su un rigore causato da una brutta uscita del portiere Dajcar e trasformato dallo specialista Peralta. La squadra di Modesto costruisce poi diverse occasioni con Alessio, De Nipoti e Cassa ma senza mai inquadrare la porta trentina.

ATALANTA U23-TRENTO 1-1 (1-0) Marcatori: 40’ pt Bergonzi (A), 4’ st rig. Peralta (T).Fab.Car.