Verso la coppa italia. Allenamento aperto ai tifosi a Pasquetta. Gli ultras diserteranno la trasferta di Firenze

Lunedì dell’Angelo tinto di nerazzurro con un annunciato e rumoroso bagno di folla per la Dea che eccezionalmente, alla vigilia della partenza per Firenze per la semifinale di Coppa Italia, aprirà per mezz’ora, dalle 15.30 alle 16, il suo allenamento al pubblico. Si potrà accedere fino ad esaurimento alla tribunetta centrale del campo principale del centro sportivo di Zingonia. Scontata la risposta in massa della tifoseria bergamasca che a sua volta, tramite la Curva Nord, aveva già annunciato un ritrovo a Pasquetta per far sentire il sostegno alla squadra che andrà a Firenze senza un nutrito seguito per via della decisione di consentire la trasferta al Franchi solo ai sottoscrittori della tessera del tifoso. Attesi dunque un migliaio di supporters nerazzurri per salutare la squadra e incitarla.Fab.Car.