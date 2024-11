Atalanta verso la Roma: Zappacosta in dubbio, riecco Ederson e Scalvini

Bergamo, 28 novembre 2024 – Infermeria quasi svuotata nell’Atalanta. La squadra nerazzurra sta beneficiando di un insolito giovedì di riposo e alla ripresa, venerdì mattina al centro sportivo di Zingonia, il tecnico Gasperini troverà il gruppo praticamente quasi al completo.

L’unica incognita riguarda Davide Zappacosta, fermo da venti giorni per una lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro rimediata nelle ultime azioni del primo tempo nell’ultima gara casalinga contro l’Udinese.

I rientri

Il 32enne laterale di Sora potrebbe saltare anche la trasferta di lunedì sul campo della Roma, match in cui sarebbe uno degli ex di turno (con Rui Patricio, Toloi e Zaniolo), per puntare a rientrare venerdì 6 nell’incontro casalingo contro il Milan.

All’Olimpico rientreranno però Ederson, assente martedì a Berna per squalifica, e Giorgio Scalvini, preservato dalla trasferta al Wankdorf Stadion per non rischiarlo su un insidioso campo sintetico.

Per il gioiello di Palazzolo probabilmente ci sarà spazio all’Olimpico (dove ha segnato nel 2022 contro i giallorossi) nella ripresa.

Contro la Roma tornerà anche Berat Djimsiti, in panchina martedì a Berna, che ha smaltito i postumi della distorsione alla caviglia e si giocherà il posto dietro con Hien, Kolasinac e Kossounou.