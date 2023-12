Atletico BMG: Pronti per l'Osimana nella Fase Nazionale di Coppa

Sarà l’Osimana l’avversaria di coppa di Eccellenza dell’Atletico Bmg negli ottavi della fase nazionale che prenderà il via il prossimo 14 febbraio. Nella finale di Coppa Marche, giocata a Senigallia, l’Osimana ha battuto infatti 3-1 la Maceratese davanti ad oltre mille spettatori. "Una squadra forte – sottolinea subito il neo tecnico dell’Atletico Bmg Francesco Farsi – ma ci penseremo quando sarà il momento. Adesso testa al campionato". Il tecnico intanto ha seguito dal vivo la finale, prima uscita ufficiale, diciamo così, insieme al presidente Alessandro Contardi e al ds Alvaro Arcipreti che, intanto, ha subito regalato a Farsi un difensore mancino, il classe 2001 Ivan Ziroli. Mercato chiuso sia in uscita che in entrata. "Ho trovato una società che ha voglia di fare le cose per bene – continua Farsi – e un gruppo di giocatori forti. Adesso cercheremo di lavorare bene durante la sosta per prepararci al meglio alla gara con lo Spoleto".