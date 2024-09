Balotelli: "Voglio tornare in Serie A, sono pronto. Su di me tante cavolate"

Milano, 12 settembre 2024 - Mario Balotelli vuole tornare a giocare. L'ex Milan e Inter tra le altre, ultima esperienza all'Adana Demirspor in Turchia (16 partite, 7 gol), si sta allenando da solo vicino a casa, a Castegnato, nel Bresciano. E scalpita.

In estate è stato accostato a diversi club come Palermo, Brescia, Bari, Pisa, persino Corinthians (Brasile) e persino i Kerala Blasters (India). L'attaccante, ex nazionale azzurro (36 presenze e 14 reti) ci ha tenuto a precisare: "Ho notato che negli ultimi tempi giornali, persone e squadre si inventano anche all'estero di avermi rifiutato. Continuate pure a inventarvi cavolate (non esattamente il termine usato)".

E ancora: "Presto parlerò - ha chiarito sul suo profilo instagram - e metterò tutto in chiaro. Smentirò tutto. Tempo al tempo". Per il momento ha parlato a Sport Mediaset: "Mi sto allenando, sto bene, sono tranquillo. Ci tengo a dire che ho avuto e ho offerte dall'estero, ma il desiderio è di tornare in Italia".

Balotelli in Italia ha già giocato con Inter, Milan e Brescia. A Monza, in Serie B, l'ultima esperienza da 14 gare in totale e 6 gol. Poi la Turchia: 19 centri nella prima stagione e una parentesi in Svizzera al Sion (18 partite e 6 reti). In passato ha vestito anche le maglie di Manchester City, Liverpool, Nizza e Marsiglia. "Sono pronto per giocare e aspetto un'occasione per tornare in Italia. C'è qualcosa in ballo all'estero, non qui. Spero ci sia una chance presto", il messaggio di SuperMario. Chi ha orecchie per intendere...