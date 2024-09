Salvate il soldato Mario. Balotelli è senza squadra. Non lo vuole più nessuno

C’era una volta Mario Balotelli. Bomber ribelle ma talento puro, dalle qualità tecniche eccellenti. Un “predestinato“, nonostante quel carattere “complicato“. E infatti ha avuto il privilegio di indossare le maglie dell’Inter e poi del Milan che gli hanno spalancato pure le porte della Nazionale, ha provato a rilanciarsi nella Premier League (City e Liverpool) e in Francia (Nizza e Marsiglia); ha ottenuto nuove chance in Italia con Brescia e Monza prima di emigrare in Svizzera e successivamente Turchia, ultima tappa del suo percorso. Ma oggi, a 34 anni, Mario è ancora senza squadra, iscritto (suo malgrado) nel circolo degli illustri disoccupati del pallone.

Nella lunghissima estate del calciomercato l’ex azzurro è stato accostato a Palermo e Brescia, Bari e Pisa, persino Corinthians (Brasile). Fino a pochi giorni fa si è parlato di un possibile ritorno di “fiamma“ del Monza. E invece SuperMario è ancora lì, in attesa della chiamata giusta, dopo che nelle ultime ore è evaporata l’ultima ipotesi, molto suggestiva: quella di un trasferimento in India, più precisamente nei Kerala Blasters. Secondo il quotidiano di Nuova Dehli “Times of India“ l’entourage del calciatore aveva proposto l’attaccante pure al club di Kochi, che gioca nella Super League e gli asiatici hanno declinato “l’invito“ non solo per questioni economiche, ma anche perché “spaventati“ dai precedenti del bomber, dalla sua indisciplina e comportamenti bizzarri.

Balotelli però non molla. E’ tornato a casa dopo aver chiuso la sua ultima esperienza di “giramondo“ (sei mesi all’Adana Demirspor: 16 partite e 7 reti) e si allena da solo in un campetto di provincia a Castegnato (Brescia). Alternando programmi di lavoro su quel prato verde di una squadra che gioca in Eccellenza e nella palestra di Equipe Training Lab, sotto la guida del preparatore Stefano Mazzoldi (ex calciatore dilettante ed ex bancario), SuperMario svolge ogni giorno sedute di un paio d’ore, fra esercizi con il pallone, tiri e slalom tra i cinesini, ma si dedica pure alla massa muscolare, pliometria, esercizi con bilanciere e palla medica. Se qualcuno avesse dei dubbi sulla “serietà“ degli allenamenti, basta dare un’occhiata ai “social“ visto che Balotelli mostra a tutti come si tiene in forma, facendo intendere di essere prontissimo per una nuova sfida a certi livelli. Dai video in cui il calciatore appare senza maglietta si intuisce che l’attaccante è in discrete condizioni fisiche, senza segnali di sovrappeso. Eppure il telefono piange. E il tempo passa. Chi salverà il soldato Mario?