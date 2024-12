Maceratese, caccia ai rinforzi a centrocampo

Si lavora in Eccellenza: le squadre sul campo e le dirigenze sul mercato per rinforzare gli organici. La capolista Maceratese è alla ricerca di un centrocampista. "E non solo, la società – spiega Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese – valuterà altre opportunità, stiamo cercando giocatori che possano integrarsi bene nel gruppo. In mezzo al campo dobbiamo di certo rimpiazzare la partenza di Gomis". I biancorossi inizieranno il girone di ritorno ricevendo l’Urbania. "È sempre un’altra storia la seconda parte di campionato – spiega il diesse della Maceratese – con le società che si stanno rinforzando".

Il Tolentino, per esempio, ha quasi definito l’operazione con l’attaccante Maurizio Peluso, che ha iniziato la stagione nel Fabriano Cerreto, ci sono stati i ritorni del mediano Federico Conti e del difensore Mattia Stefoni. "Nella seconda parte di stagione – dice Paolo Passarini, allenatore del Tolentino – mi aspetto di continuare il percorso avviato in estate. Siamo partiti con l’obiettivo di allestire un gruppo che abbia un futuro, al giro di boa posso dire che siamo stati sempre all’altezza della situazione e adesso vogliamo chiudere tra le prime cinque. C’è entusiasmo in tutte le componenti e ciò potrà esserci di grande aiuto in un campionato di alto livello".

Anche il Montefano si è mosso sul mercato e dopo l’arrivo del giovane Lorenzo Galeotti dall’Ancona c’è stato ora quello dell’esperto mancino d’attacco Daniele Ferretti, ex Fermana e Recanatese. "Si tratta di un giocatore – spiega Lorenzo Gigli, diesse del Montefano – che può darci tanto sul piano dell’esperienza e del carisma, sotto il profilo tecnico parla chiaro la carriera spesa in categorie superiori". Ma adesso si pensa al girone di ritorno. "Vogliamo ripartire - aggiunge Gigli - come abbiamo finito l’andata, le vittorie conseguite ci permettono di trascorrere le festività in modo sereno e soprattutto ci hanno consentito di tirarci fuori da una situazione complicata".

Il Chiesanuova è terzo, c’è da considerare che K Sport ha 3 punti di vantaggio con una gara in più, ed è deciso a mantenersi in alta classifica. "È quanto ci proponiamo. Abbiamo rinforzato l’organico – dice Ivan Menghi, diesse del Chiesanuova – prendendo i centrocampisti Alessio Palladini e Nicolas Sfasciabasti, poi è arrivato l’esterno d’attacco Leo Vitucci. Il girone di ritorno è un altro discorso, le squadre cambiano volto e noi alla prima giornata affronteremo l’Atletico Mariner uscito modificato dal mercato".

Non mancano le novità in casa Sangiustese dove ci sono state le partenze di Bonifazi accasatosi all’Aurora Treia, di Manuel Herrera e Haris Handzic tornati rispettivamente in Spagna e in Bosnia, infine Pavel Monceri si è trasferito in Romagna; sono arrivati Leonardo Straccio e Alessandro Cognigni. "Non dimentichiamo – spiega Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese – che possiamo contare sui rientri di Rosario Di Ruocco e Ruggiero Lanza che non abbiamo mai avuto, poi presto ci sarà il ritorno in campo di Tulli. La squadra è competitiva, ma dobbiamo essere più convinti dei nostri mezzi avendo elementi di valore e giovani interessanti".

I rossoblù inizieranno il girone di ritorno a casa dei Portuali. "Nella seconda parte della stagione – aggiunge il tecnico della Sangiustese – mi aspetto prestazioni in linea con quelle dell’andata, ma dovremo essere più concreti e affamati per non farci sfuggire i punti, nell’andata ne abbiamo regalati anche troppi".