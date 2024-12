Contro il San Donato terza sfida stagionale

Quello di domenica prossima al Franchi sarà il terzo match stagionale tra Siena e San Donato Tavarnelle e il decimo complessivo. Nei cinque precedenti di serie D i fiorentini hanno vinto solo una volta: 3-2 a Siena nel maggio 2021 con Regoli, Caciagli e Disanto che resero inutile la doppietta di Guidone. All’andata finì 0-0.

Le sfide precedenti risalgono al 2014/15 con doppio successo del Siena: all’andata i bianconeri vinsero 3-1 (Minincleri, Titone e Russo). Al ritorno, giocato a Colle Val d’Elsa (che in quella stagione ospitò tutte le sfide interne del San Donato) la Robur si impose 4-1 grazie a Titone (doppietta), Cason e Diomande che ribaltarono il vantaggio di Mitra. In quella stagione ci fu anche una sfida in Coppa Italia.

Furono proprio i fiorentini a tenere a battesimo la nuova squadra nata dalle ceneri dell’Ac Siena il 28 agosto 2014. Al Franchi finì 4-0 per la formazione di Morgia su quella di Ghizzani. In rete Minincleri, Crocetti (doppietta) e Titone. In C nel 2022/23 invece 3-0 all’andata (doppietto dell’ex Disanto e Belloni contro i gialloblu guidati da Lamberto Magrini) mentre al ritorno finì 1-1 con Gorelli e sempre Disanto.

Venendo alle sfide di questa stagione, in Coppa Italia di categoria ad agosto 2-0 gialloblu, vendicato due settimane dopo dall’1-0 senese firmato Galligani nell’esordio in campionato (nella foto).