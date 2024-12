Serie D. Il Follonica Gavorrano ha ripreso a lavorare

Il Follonica Gavorrano è tornato a lavorare dopo la breve pausa per le festività. La formazione di Marco Masi, che ha chiuso il 2024 con la sconfitta sul campo del Seravezza, ieri è tornata a lavorare sodo sperando di recuperare alcuni infortunati di lungo corso in questa pausa. Anche perché il 5 gennaio si torna in campo con una gara difficilissima che Masi sta già preparando, ovvero contro il Livorno, formazione capolista del girone e squadra da battere per tutti in questo girone. I minerari sono tornati a sudare ieri dopo una pausa necessaria per staccare la spina.

"Peccato essere arrivati alla sosta con una sconfitta – spiega mister Masi dopo la pausa natalizia della sua formazione – sapendo che ripartiremo da una partita difficile. Per chi ha giocato tanto fa bene fermarci per le feste, anche se volevamo dare un po’ di continuità a chi stava recuperando. Adesso ripartiremo".

La prossima partita vedrà i minerari impegnati a Livorno, con Masi che potrà contare su Pignat, giocatore fondamentale sia per il centrocampo ma anche per la difesa, rientrato in campo con il Seravezza per fare minuti, e con alcuni giocatori in condizione come Pino e il neo acquisto Bramante. Antonino Pino è stato il migliore dei suoi nella sfida contro il Seravezza Pozzi. Il numero nove del Follonica Gavorrano ha giocato un’altra partita intensa, con il gol sfiorato soprattutto dopo una bellissima cavalcata in cui solo il prodigioso intervento del portiere si è messo tra lui e la rete. Bene anche Alberto Pignat, rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop per infortunio. Pignat ha fatto sentire la sua presenza in mezzo al campo dal momento del suo ingresso sul rettangolo di gioco. Positivo anche Simone Bramante, anche lui pericoloso in zona gol nella ripresa e autore di buone giocate, utili allo sviluppo delle azioni offensive della squadra.