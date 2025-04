Arezzo-Lucchese: riaperta la prevendita per il recupero della partita

Il rinvio della partita Arezzo-Lucchese, in programma inizialmente ieri alle ore 15 allo Comunale, ha portato la società amaranto a riaprire la prevendita per la gara con la squadra di Giorgio Gorgone (nella foto), che sarà recuperata domani alle ore 18. Biglietti disponibili per l’acquisto da questa mattina alle 11. Per questa partita è esclusa la vendita online, per cui i titoli di accesso possono essere acquistati esclusivamente nei punti vendita autorizzati: Amaranto Store e Vieri Dischi in Corso Italia, le tabaccherie di Bagnoro e Ponte a Chiani, il New Energy Point di via Fiorentina e il New Energy Hotel di Rigutino.

La prevendita è attiva fino alle ore 15, mentre dalle 15.30 sarà aperta la biglietteria dello stadio all’inizio di viale Gramsci. Restano validi i biglietti acquistati per la data originaria di ieri, mentre chi fosse impossibilitato a venire allo stadio domani può fare richiesta per il rimborso del biglietto direttamente nel luogo in cui è stato acquistato entro e non oltre questa sera alle ore 19.

L.A.