Eurogol di Della Spoletina contro il Livorno: speranza salvezza per il Flaminia

L’eurogol di Matteo Della Spoletina (nella foto) nel finale di gara con il Livorno ha permesso di tenere accesa la fiammella di speranza per cercare di mantenere la categoria anche nella prossima stagione calcistica. Il difensore classe 1997, subentrato nella ripresa, ha pescato il classico jolly e anche a detta sua è la rete più bella della sua carriera: "Essendo un difensore, non sono molto avvezzo a segnare - ha dichiarato - quella di domenica è stata una frazione di secondo visto che avevo davanti un po’ di spazio e ho calciato con il sinistro, che non è nemmeno il mio piede, trovando l’angolino alto ma soprattutto un pareggio che fa classifica e morale. Un gran gol ma avrei preferito che avesse portato i tre punti ma alla fine per come eravamo messi a cinque minuti dalla conclusione è sicuramente un buon risultato".

Testa e cuore ora alla prossima trasferta di Civita Castellana, un crocevia fondamentale per l’obiettivo salvezza: "Arrivati alla conclusione del campionato, in un momento cruciale come questo, non serve fare i discorsi ma i punti e domenica per noi è una di quelle partite dove non possiamo assolutamente sbagliare. Il Flaminia è una formazione che non merita assolutamente questa classifica, sta attraversando un grande momento e ha ritrovato uno dei calciatori più forti della categoria come Sirbu che, ogni qualvolta che l’ho incontrato, ha sempre creato grandi grattacapi alle difese avversarie. Restano 180 minuti, vogliamo e possiamo centrare la salvezza".

Massimo Bagiardi